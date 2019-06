Blondie, ingerul pazitor al copiilor abandonati in spitale. 2 copii sunt parasiti in fiecare zi in spitalele din Romania

2 copii sunt parasiti in spital in fiecare zi

BLONDIE, ingerul pazitor al copiilor abandonati in spitale

Strategia in 6 pasi

O parte din acesti copii au fost abandonati in spitale si ei sunt cel mai vulnerabil segment al societatii. Sunt copii cu nevoi specifice, care trebuie sa urmeze tratamente grele si costisitoare si pentru care nu exista niciun parinte, nicio ruda care sa lupte.Si ei nu sunt putini. Un studiu realizat de UNICEF in 2016, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA) si Banca Mondiala, a aratat ca 2 copii sunt parasiti in spital in fiecare zi, 1.360 de copii mor inainte de a implini un an, 1 din 4 copii ajunsi in sistemul de protectie speciala a fost parasit in maternitate, iar probabilitatea ca un copil nascut prematur sau cu afectiuni medicale grave sa nu fie luat niciodata acasa este de aproape doua ori mai mare decat in cazul unui copil sanatos.Totodata, 75% dintre copiii ajunsi in sistemul de protectia copilului au fost parasiti imediat dupa nastere. Este vorba despre copii nascuti prematur sau cu alte afectiuni si majoritatea acestor copii provin din familii cu mame tinere, singure, cu tata necunoscut si fara sprijin din partea familiei.Marti a luat fiinta oficial Asociatia BLONDIE, prima astfel de organizatie care se concentreaza exclusiv pe copiii abandonati in spitale, care lupta de unii singuri pentru viata.Cea care a infiintat asociatia este Adelina Toncean, care si-a propus sa faca tot ce se poate pentru a le oferi copiilor bolnavi abandonati in spitale sansa la o dezvoltare maxima din punct de vedere fizic, emotional si intelectual.Adelina Toncean e mama unui copil care fusese parasit de parintii biologici la 3 saptamani, pe nume Cristi. Se nascuse la Cluj si avea o malformatie cardiaca congenitala, arterele mari fiind inversate. Ar fi trebuit operat in prima saptamana de viata, iar la 2 ani si jumatate, cand cele doua suflete s-au intalnit, medicii nu-i mai dadeau sanse de supravietuire.Ea l-a luat insa acasa, in ciuda tuturor doctorilor care ii spuneau ca o sa moara in doi-trei ani. Nu l-a putut adopta, pentru ca mama biologica nu si-a dat acceptul, insa l-a luat in plasament. Si l-a alintat Blondie.Blondie a mers la gradinita, la scoala si chiar s-a si indragostit pentru prima data. A murit la 13 ani. La doua saptamani de la moartea lui Cristi, de la acelasi spital a fost sunata ca este un alt baietel parasit, cu aceeasi malformatie la inima.Andrei avea 11 luni. Era intr-o stare mai grava decat Cristi si nu l-a putut lua acasa. O perioada s-a dus la el la spital si apoi l-a dus in Italia pentru tratament. Cand se afla acolo, mama ei a murit. S-a dus la inmormantare si apoi a revenit sa aiba grija de Andrei si treptat copilul a prins puteri, iar medicii curaj si l-au operat.Cu Andrei acasa si cu Cristi in suflet si-a gasit misiunea, de a avea grija de copiii carora nimeni nu le da o sansa. A initiat programul "Niciun copil singur in spital" si acum a strans in jurul sau peste 3.000 de voluntari. Au avut grija de copii, multi le-au murit in brate, dar s-au dus iubiti. Si au vazut si copii care au iesit pe picioarele lor din spital, unii ducandu-se acasa la voluntari.Acum, cu Asociatia pe picioare, Adelina Toncean vrea sa mearga si la radacina problemei."Ne propunem sa construim un sistem etapizat, nu doar o campanie sau un proiect, prin care copiii cu afectiuni medicale grave si cu risc de parasire sa primeasca sustinerea necesara pas cu pas. Vom ajuta copiii, familiile care trebuie sa ii ingrijeasca si comunitatile care trebuie sa ii accepte, astfel incat sa ii poata sprijini in dezvoltarea lor ulterioara.Cu ajutorul voluntarilor si al expertilor, le vom oferi si sprijin emotional si educational, pe langa ajutorul financiar. Totodata, vom preveni aceste cazuri grave, asigurandu-ne ca fiecare nastere are loc la spitalul care e pregatit sa intervina in modul cel mai potrivit cu afectiunea nou-nascutilor", a declarat Adelina Toncean la evenimentul de lansare.Strategia ei cuprinde acum 6 pasi:O caravana prin tara pentru monitorizarea gravidelor in risc social.(pentru copiii nou-nascuti, cu afectiuni grave, in risc de parasire): Crearea aplicatiei mobile Certificat de viata, in parteneriat cu Asociatia "Inima copiilor", care sa puna in contact, in timp real, toate institutiile implicate.Aplicatia este destinata profesionistilor din spitale, personalului din cadrul Protectiei Copilului, evidentei persoanelor, Politie etc. Pentru cazul cel mai complex, in care mama nu naste in judetul de domiciliu si pleaca din spital, este nevoie ca 11 institutii sa comunice pentru salvarea la timp a copilului.(pentru copiii singuri): Programul de voluntariat "Niciun copil singur in spital", in parteneriat cu Asociatia "Inima copiilor", care se desfasoara in prezent in Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Marie Curie" din Bucuresti. Se va extinde la Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" din Bucuresti si in tara la Timisoara si Constanta.Infiintarea unui Centru de consiliere pentru mamele copiilor cu afectiuni grave, care va urmari prevenirea parasirii copiilor cu afectiuni grave in spital.Proiectul STEP TWO, ce presupune realizarea unui Centru de tranzitie pentru copiii cu afectiuni grave care nu mai necesita internare, dar care inca mai au nevoie de ingrijire medicala pe care mama nu poate sa o acorde, din lipsa conditiilor.Sustinerea financiara a familiilor care au in ingrijire copii cu afectiuni medicale grave si monitorizarea evolutiei starii de sanatate a copiilor cu afectiuni grave.Puteti afla mai multe detalii cum sa va implicati pe pagina de Facebook a Asociatiei Blondie