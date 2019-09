Brasov: Zeci de pacienti fara discernamant ar fi fost folositi drept cobai intr-un studiu

Ziare.

Bigiu a dispus o comisie de analiza dupa ce a primit informatii ca la Sectia de Psihiatrie de la Vulcan zeci de pacienti cronici ar fi fost folositi drept cobai intr-un studiu de testare a unor medicamente."Am avut aceasta informatie si am dispus o comisie de analiza, care insa s-a blocat. Conducatorul studiului clinic a refuzat sa dea lista pacientilor inclusi in studiu si consimtamantul.Am avut informatie ca in anul 2005, la sectia Vulcan, a fost desfasurat un studiu de testare a medicamentelor. Sunt 20, 30 de pacienti. Conducatorul studiului este un medic din cadrul spitalului", a declarat Bigiu.Potrivit acestuia, studiul "nu este etic si legal"."Conform unui ghid european de bune practici, nu ai voie sa faci studii pe categorii vulnerabile de pacienti, iar aici avem pacienti cronici si fara discernamant", a afirmat managerul.Acesta a adaugat ca isi va declina competenta si va sesiza organele de cercetare penala, cel mai probabil luni.