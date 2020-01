Cadavre pe holurile Spitalului Universitar: Inspectorii sanitari au facut verificari si au dat amenzi de 21.000 de lei

Ziare.

com

"Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti au finalizat controlul la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini privind manipularea pacientilor decedati. Echipa de inspectori a constatat ca imaginile aparute corespund realitatii, brancarda cu pacientul decedat a fost amplasata de catre o asistenta medicala, intr-un loc neadecvat, pe o scara de evacuare in caz de incediu", anunta, duminica seara, Ministerul Sanatatii (MS), intr-un comunicat remis MEDIAFAX.Urmare a neregulilor constatate, inspectorii sanitari au amendat SUUB cu suma 20.000 de lei, iar asistenta care a abandonat brancarda cu pacientul decedat, intr-un spatiu neadecvat, cu suma de 1.000 de lei."De asemenea, conducerii SUUB i s-a pus in vedere ca, in termen de 30 de zile, sa identifice si sa amenajeze un spatiu special pentru pacientii decedati, precum si sa revizuiasca procedura de manipulare a pacientilor decedati, cat si sa instruiasca personalul medical care se ocupa de astfel de situatii", mentioneaza MS. Deputatul Emanuel Ungureanu a publicat, joi si vineri, pe Facebook , mai multe poze cu pacienti decedati care erau pusi pe targa, pe holurile Spitalului Universitar din Capitala. In replica, reprezentantii unitatii sanitare au spus ca a fost facuta o ancheta interna si persoanele responsabile vor fi sanctionate.Conform legislatiei in vigoare, dupa doua ore de la deces cadavrul este transferat la morga de catre brancardierii sectiei unde a decedat bolnavul, insotit de asistentul medical. "In acest sens, persoana decedata a fost scoasa din sectie pentru a fi transportata la Anatomie Patologica. Sectia in care a decedat pacientul fiind situata la etajul 10 al spitalului, pana la sosirea liftului pentru a fi transportat la Anatomie Patologica, persoana decedata a fost pusa in acea zona, o zona de evacuare in caz de incendiu, pentru a nu sta in spatiul unde circulau bolnavii si apartinatorii", conform unui comunicat oficial al spitalului, transmis Mediafax.