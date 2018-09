Campanie de donare de sange intr-un mall din Bucuresti - donatorii primesc si bilete la cinema

Ziare.

com

Fiecarui donator i se vor recolta aproximativ 450 ml de sange, iar pe langa beneficiile oferite in mod normal donatorilor, acestia vor beneficia de invitatii la film in cadrul Grand Cinema&More, fresh-uri si sandvisuri.Potrivit unui comunicat de presa remis marti, campania este organizata de Primaria Bucuresti, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Baneasa Shopping City si Centrul de Transfuzie Sanguina."Am organizat aceasta campanie de donare de sange pentru ca, dupa cum bine stiti, spitalele din Bucuresti au o nevoie acuta de sange, iar donatorii sunt din ce in ce mai putini. Fac un apel catre bucuresteni, mai ales ca si in cadrul campaniilor anterioare au raspuns prompt, solidarizandu-se cu cei care au nevoie de ajutor, sa doneze sange, in numar cat mai mare!Trebuie sa constientizam ca a dona sange inseamna de fapt a salva o viata, a acorda o sansa celor gravi bolnavi care depind de sangele celor care doneaza", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.In cadrul campaniei, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti a mobilizat voluntarii institutiei care urmeaza sa doneze sange in aceasta perioada."De asemenea, Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti va pune la dispozitie aparatura si personal specializat pentru a asigura recoltarea de sange in conditii de siguranta. Fiecarui donator i se vor recolta aproximativ 450 ml de sange, care vor fi folositi pentru pacientii internati in spitalele din Capitala", mai precizeaza comunicatul.In prezent, tara noastra se confrunta cu un deficit major de sange, fiind asigurat un procentaj de doar 66% din totalul necesar, in timp ce, la nivel national, mii de pacienti din spitale au nevoie de transfuzii de sange sau de preparate sanguine pentru a supravietui."Nevoia de sange este una constanta, produsele sanguine putand fi stocate un numar limitat de zile. Mai mult, bolnavii cu afectiuni grave si cu imunitate scazuta (cei cu leucemie, copiii) au nevoie de sange de la donatori fideli (care doneaza de cel putin 2 ori pe an) . Doneaza sange acum! Doneaza periodic!", se mai arata in document.A.D.