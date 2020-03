Carantina de Deva: Pizza dusa cu caruciorul rulant, desertul vine pe la UPU. Reactia managerului

Ce spune managerul spitalului

Ungureanu sustine ca mancarea a fost comandata pentru o petrecere care s-ar fi desfasurat chiar in interiorul unitatii spitalicesti."La Spitalul Judetean de Urgenta Deva a fost declarata carantina. Niciun apartinator nu are voie sa intre la rudele lor bolnave. Corect.Ce ne facem insa cu personalul care circula in echipamentul de clinica prin curte si transporta cu un carucior rulant pizza pentru o petrecere dedicata unui medic in interiorul Spitalului?Cate reguli de igiena si bun simt se incalca in aceasta imagine fotografiata ieri?", a scris deputatul USR pe contul sau de Facebook.Ungureanu mai sustine ca pentru petrecere s-a comandat si desert, care ar fi ajuns in spital prin Unitatea de Primiri Urgente."Va intrebati poate pe unde a intrat desertul in spital pentru petrecere? Cum pe unde? Pe la Unitatea de Primiri Urgente...Avem epidemie, ne organizam putin? Ne schimbam obiceiurile care ne pot face viata grea? Ce face DSP Hunedoara?", se mai arata in postarea deputatului.In replica, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Deva, Daniela Rosca, a precizat ca personalul medical va fi sanctionat."Bineinteles ca personalul va fi sanctionat, este tot ce pot sa va spun. Noi suntem intr-un comitet director si ne straduim sa gasim solutii pentru pacientii cu coronavirus care vor veni la spital. Este urat din partea angajatilor nostri gestul pe care l-au facut", a declarat Rosca intr-o interventie telefonica la Digi24.Intrebata ce sanctiuni vor fi aplicate angajatilor, ea a spus ca nu stie, pentru ca abia a aflat de situatie."Nu stiu, am aflat de 2 minute de situatie. Vom face investigatii si vom lua masuri (...) a fost incalcat regulamentul intern. Chiar si fotografierea este interzisa de catre angajatii nostri, si sarbatorirea zilelor de nastere, deci au fost incalcate reguli", a adaugat Rosca.A.D.