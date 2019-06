Casa de Sanatate a ajuns sa plateasca salariile din spitale, din cauza cresterilor fara acoperire decise de Guvern

Cum a ajuns Casa de Sanatate sa plateasca promisiuni electorale

"S-a terminat plafonul, reveniti peste o luna"

sa asigure logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate;

sa urmareasca colectarea si folosirea cu eficienta a fondului;

sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;

sa acopere nevoile de servicii de sanatate ale persoanelor, in limita fondurilor disponibile

"Finantarea influentelor financiare determinate de cresterile salariale care se acorda in anul 2019 pentru personalul auxiliar din unitatile sanitare publice va fi asigurata din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-un mecanism similar celui prin care se finanteaza si influentele financiare determinate de cresterile de salarii ale personalului medical din aceleasi spitale, conform unui ordin comun semnat de Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, si de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu.La inceputul anului s-a efectuat o marire salariala pentru personalul auxiliar, care a fost finantata initial din bugetele spitalelor. Insa, avandu-se in vedere impactul asupra bugetelor unitatilor sanitare publice cu paturi si asupra serviciilor medicale spitalicesti acordate asiguratilor, Guvernul a decis, la sfarsitul lunii mai, la propunerea Ministerului Sanatatii, ca pentru personalul incadrat in unitatile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitatile administrativ-teritoriale, aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentele financiare determinate de cresterile salariale sa se asigure prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la titlul VI 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice' (OUG nr. 35/2019) ", se arata intr-un comunicat al CNAS remis, marti,scria anul trecut, cand ministrul Sanatatii Sorina Pintea se lauda ca dubleaza sau chiar tripleaza salariile medicilor si asistentilor medicali, ca o mare problema va fi ca nu asigura si finantare pentru aceste promisiuni, ramanand in sarcina spitalelor sa achite factura.Insa problema era ca inca de atunci, dinaintea majorarilor, bugetele spitalelor mergeau in proportie si de 80% pe salarii. Un spital trebuie sa acopere din buget si utilitati, si mentenanta si investitii, insa in momentul in caret oti banii se duc pe salarii si facturi conditiile care sunt gasite de pacienti nu au cum sa fie mai bune.Dincolo de artificiul facut atunci de Guvern, prin care parte din majorarile "istorice" promise au fost anulate printr-o taiere masiva a sporurilor, o alta chichita gasita de social-democrati si cei de la ALDE a fost sa aloce bani separat de la bugetul de stat prin Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, bani ce pot fi accesati doar de spitalele de stat pentru plata salariilor.Astfel, Casa de Sanatate, desi nu acesta este rolul sau, a devenit platitor de promisiuni electorale.Asta scrie chiar pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Asta ii e misiunea si logica existentei. In niciun caz, plata salariilor.Iar romanii care cotizeaza la Sanatate au parte de multe experiente, dar mai putin de cele pe care ar trebui sa le asigure Casa.Ati vrut sa va faceti analizele de care beneficiati gratuit, ca asigurat, si vi s-a spus sa reveniti luna viitoare ca s-a terminat plafonul? CNAS decide acel plafon. Ati avut nevoie de un RMN, o ecografie si ati fost programat peste 2 sau 3 luni? Tot Casa a decis asta. Ati fost plimbat de medicul de familie sau farmacist pentru ca nu au putut sa acceseze sistemul informatic? Casa ar trebui sa-l gestioneze.Si medicii sunt printre primii care au avertizat ca majorarile facute iresponsabil, fara studiu de impact real, se vor rasfrange tot asupra pacientilor.