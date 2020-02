Cata incredere au romanii in spitalele de stat si cati sunt de acord cu majorarea optionala a varstei de pensionare - Barometru Europa FM

Ziare.

Conform unui sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM , 30,5% dintre respondenti au foarte putina incredere in spitalele de stat, 29,6% au destul de putina incredere, 29,7% au destul de multa incredere, 8,2% au foarte multa incredere, iar 2% nu au vrut sa raspunda.9,5% dintre respondenti au foarte putina incredere in spitalele private din Romania, 18,2% au destul de putina incredere, 45,7% au destul de multa incredere, 17,1% au foarte multa incredere, iar 9,6% nu au vrut sa raspunda.In privinta medicilor romani, 10,9% dintre respondenti au foarte putina incredere, 18,5% au destul de putina incredere, 50,7% au destul de multa incredere, 18,3% au foarte multa incredere, iar 1,6% nu au vrut sa raspunda.Cand vine vorba despre Colegiul Medicilor, 19,1% dintre cei care au participat la sondaj au spus ca au foarte putina incredere, 28,2% au destul de putina incredere, 37,8% au destul de multa incredere, 11,1% au foarte multa incredere, iar 3,8% nu au vrut sa raspunda.Intrebati despre increderea in Ministerul Sanatatii, 24,9% dintre respondenti au declarat ca au foarte putina incredere, 32% au destul de putina incredere, 33,4% au destul de multa incredere, 7,6% au foarte multa incredere, iar 1,9% nu au vrut sa raspunda.Romanii care au participat la sondaj au fost intrebati si despre ce cred despre majorarea optionala a varstei de pensionare. 70,8% dintre respondenti nu sunt de acord cu aceasta, 27,1% o accepta, iar 2,1% nu au raspuns.Sondajul a fost realizat pe 1007 persoane cu varsta de peste 18 ani, in perioada 13 - 31 ianuarie 2020. Eroarea de esantionare este +/- 3.1%.