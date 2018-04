Cazul Alfie Evans: Inca un stat american adopta legea privind eutanasia. Raman intrebarile despre etica si dreptul la viata si moarte

I am deeply moved by the death of little Alfie. Today I pray especially for his parents, as God the Father receives him in his tender embrace. - Pope Francis (@Pontifex) 28 aprilie 2018

Moartea baietelului care ar fi implinit doi ani pe 9 mai a fost deplansa chiar si de Papa Francisc, care s-a declarat "profund miscat de moartea micului Alfie", relateaza BBC "Astazi ma rog in special pentru parintii sai, fie ca Dumnezeu Tatal sa-l primeasca in imbratisarea Sa tandra", mai scrie pe contul de Twitter al Papei Francisc.De altfel, acesta lansase un apel pentru ca baiatul sa nu fie deconectat de la aparate si sa i se ofere in continuare o sansa la viata.Baietelul din Merseyside, Liverpool, fusese internat in spital inca de la 6 luni, suferind de o boala neurologica degenerativa rara, care insa nu fusese diagnosticata definitiv de medici. Alfie a intrat in centrul unei dispute intre parintii sai si medici, care nu au cazut de acord privind mentinerea corpului conectat la aparate.S-a ajuns astfel la o scurta batalie in instanta, inceputa in decembrie 2017 la Inalta Curte, iar reprezentantii spitalului pentru copii Alder Hey au sustinut ca nu este in interesul copilului continuarea unei astfel de situatii. Pana la urma, spitalul a avut castig de cauza in instante, o decizie stipuland astfel definitiv deconectarea de la aparate, in ciuda tuturor protestelor si apelurilor internationale.Intr-o incercare de a-l salva, Guvernul italian i-a oferit cetatenia, pentru ca acesta sa poata fi transferat in Italia, unde ar fi urmat sa se incerce un tratament pentru boala sa. Medicii britanici au stabilit insa fara echivoc ca nu exista niciun tratament.In cele din urma, copilul a fost deconectat de la aparate, luni, continuand sa respire natural, de multe ori resuscitat de parintii sai, insa a murit, sambata dimineata.In timp ce micutul Alfie isi traia ultimele zile, dupa deconectarea de la aparate, Hawaii a devenit al saselea stat american in care medicilor li se permite legal sa administreze medicatie letala unor pacienti aflati intr-o stare terminala. The Economist remarca astfel ca miscarea de sustinere a mortii asistate castiga teren in America, inclusiv sinuciderea asistata. Oregon a fost primul stat, in 1997, care a permis, legal, o astfel de masura, urmat de California, Washington, Vermont si Colorado.Si, desi in anul 2017 au fost 27 de state in care s-a dezbatut eutanasia, legiuitorii din 24 de state iau in considerare adoptarea acestei masuri care a fost permisa pana in 2008 doar in Oregon. Canada, Belgia, Olanda, Elvetia, Luxemburg si Columbia sunt tarile unde de asemenea eutanasia este legala, precum si in statul australian Victoria.Una dintre dilemele in cazul lui Alfie a fost daca doctorii sunt persoanele potrivite sa decida daca deconectarea de la aparate este "spre binele" unui copil aflat intr-o stare terminala. Unul dintre argumentele prezentate de parintii sai a fost ca ei ar trebui sa fie cei care sa decida ce este mai bine pentru fiul lor.Legea britanica lasa insa loc de interpretari. Children's Act, din 1989, arata ca atunci cand un copil risca sa fie ranit sau sa i se faca rau, statul poate si trebuie sa intervina. Asta inseamna ca drepturile statului nu sunt depline.Medicul Guy Micco, director al UC Berkeley-UCSF Joint Medical Program, din Statele Unite, sustinea, in urma cu doi ani, ca, din punct de vedere al eticii medicale, el nu se poate decide, subliniind ca "sunt argumente puternice de ambele parti". Cu toate acestea, Micco a precizat ca a votat in favoarea sinuciderii asistate in statul California, in anul 1992, scrie Berkley Wellnes De asemenea, in lucrarea "Etica sinuciderii asistate", postata in februarie 2003, pe Nursing Times , se nota ca "societatea recunoaste si accepta acum ca viata umana are un sfarsit natural si, ca atare, nu ar trebui sa fie conservata doar pentru ca exista un tratament"."In centrul dezbaterii privind alegerea de a pune capat vietii este recunoasterea ca nu toate persoanele pot fi vindecate si ca nu toate suferintele pot fi usurate. (...) Este important de constientizat ca prevederile ingrijirii medicale se extind tuturor fazelor vietii unui pacient, inclusiv moartea sa", se arata in concluziile studiului.