Cazul femeii din Olt cu arsuri grave: Managerul Spitalului Slatina isi apara colegii si cere un control

Managerul spitalului, Catalin Rotea, a declarat luni ca doctorii de la Slatina au respectat protocoalele si procedurile in totalitate."E bine sa avem o informare transparenta, sa se vada daca s-a facut o greseala, cum pot fi corectate aceste greseli si sa se verifice totul, mai ales ca vorbim de un caz sensibil, de un caz al unei persoane care a suferit arsuri.", a precizat Catalin Rotea.Managerul a precizat ca, in ultimii trei ani, la Compartimentul Chirurgie Plastica au fost facute investitii de peste 1 milion de lei si ca rezultatele medicilor de aici sunt foarte bune."Pe acest compartiment isi desfasoara activitatea 5 medici primari si specialisti. Este un compartiment in care s-au investit aproape 1 milion de lei in ultimii trei ani, in echipamente, bani asigurati de catre Consiliul Judetean Olt si de catre Ministerul Sanatatii.Primim si ii ajutam pe colegii din Gorj si din Ramnicu Valcea care nu au sectie de Chirurgie Plastica, ii ajutam pe colegii de la Craiova pentru a-i degreva de cazurile cu arsuri sub 30%, iar rata de ameliorare si de vindecare a persoanelor arse care raman internate in spitalul nostru este una foarte buna", a spus Rotea.Acesta a refuzat sa comenteze afirmatiile Sorinei Pintea, declarand ca nu le-a auzit.O femeie de 61 de ani, din judetul Olt, care a suferit arsuri grave pe aproape jumatate din corp, a fost operata dupa doua saptamani de la accident, la Iasi, dupa ce, anterior, a fost internata la spitalul din Brasov Ministrul demis al Sanatatii, Sorina Pintea, spunea despre femeie ca a fost subevaluata initial si, din cauza infectiei, nu s-a putut aplica grefa de piele imediat, dar ca medicii specialisti in arsuri si-au facut treaba.Pintea a sustinut ca femeia a fost subevaluata la Slatina inainte de transferul la Brasov: "A ajuns la Brasov, ea fiind subevaluata la Slatina. A ajuns la Brasov cu arsura 30% pe suprafata corpului, grad intermediar, dar arsura era 45%, grad III".Mai mult, Pintea preciza ca la Brasov pacienta a fost tratata sub anestezie in sala de operatii de aproximativ cinci sau sase ori, intrucat in ziua in care a ajuns la Brasov i-au fost luate probe bacteriologice, confirmandu-se astfel existenta unei infectii.