Cazul pacientei arse la Floreasca | Secretar de stat in MS, dupa ce a vazut imaginile de pe camerele de supraveghere: Filmarea lamureste foarte mult lucrurile

"Se vede filmul evenimentelor, interventia chirurgicala care s-a desfasurat, in cadrul careia s-a produs accidentul cu incendiul si cu participarea fiecarui membru al echipei. Este o filmare care lamureste foarte mult lucrurile", a precizat, la Digi24, Horatiu Moldovan, referindu-se la imaginile vizionate de echipa de control al MS.Conform imaginilor, incendiul a inceput la foarte scurt timp dupa debutul interventiei si situatia a fost gestionata pe parcursul a 10 minute, poate chiar mai putin, dar intensitatea fenomenului a fost mare, a relatat Horatiu Moldovan.El spune ca este evident ca a fost folosit un biocid care era inadecvat, care era destinat dezinfectiei mainilor personalului care lucreaza in sala de operatii, care nu este destinat aseptizarii tegumentului pacientului in vederea interventiei chirurgicale."Acest biocid este cu un grad ridicat de inflamabilitate", avand un continut ridicat de alcool, iar combinatia cu bisturiul electric a produs aprinderea lui si la incendiul care a dus la arsuri masive ale pacientei, a explicat Horatiu Moldovan.Femeia de 66 de ani, care suferea de cancer de pancreas, a murit duminica, la o saptamana dupa interventia in timpul careia a fost arsa.Raportul Corpului de control al MS va fi facut public la inceputul saptamanii viitoare.