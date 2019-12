Cazul pacientei arse la Spitalul Floreasca: Un deputat USR a depus plangere penala. Reactia medicului Mircea Beuran

Ziare.

com

Intre altele, Ungureanu a spus ca "s-a incercat musamalizarea acestei nenorociri" si il acuza pe medicul Mircea Beuran pentru acest incident.In replica, Beuran a precizat intr-o interventie la Digi24 ca el deja a explicat foarte clar ce s-a intamplat in sala de operatii."Problema pe care dumnealui o pune o lasam deoparte, pentru ca noi am explicat foarte clar cine - ca si calitate de bolnav - a venit in ziua de internare la prima operatie, ce operatie s-a facut... Motivatia sa se porneasca o interventie chirurgicala: pierdea foarte mult sange si acest lucru nu se asteapta.O parte din lucrurile pentru care suntem acuzati...ca le musamalizam... problemele de organizare a salii, instrumentarul, substantele folosite in timpul interventiei - acestea intra in gestiunea oamenilor care sunt angajati sa deserveasca sala de interventii. Nu vreau sa amestecam lucrurile si vreau sa se termine toate aceste tipuri de investigatii si apoi sa avem o concluzie foarte clara. Poporul trebuie sa inteleaga adevarul", a declarat medicul la postul de televiziune citat.Intrebat daca a vorbit cu corpul de control trimis de Minsiterul Sanatatii la Floreasca in acest caz, Beuran a raspuns negativ."Nu, inca nu am vorbit. Au sosit de curand si am vazut ca sunt in discutie cu alti angajati ai spitalului. Putin mai incolo o sa intru si eu in dialog cu dansii", a raspuns acesta.Medicul a mai precizat ca, in prezent, se afla la Spitalul Floreasca si, pana acum, nu a discutat cu niciun membru din familia pacientei decedate.Intrebat daca stie cauza mortii, daca s-a facut autopsia in acest caz, chirurgul a raspuns negativ si a subliniat ca "nu este un caz unic in lume", astfel de incidente avand loc "atat in Europa, cat si America"."Nu. Lucrul acesta nu se face in sectie. Nu avem opinii individuale vis-a-vis de decursul normal al acestui eveniment medical. Este o tragedie dar nu e un lucru premeditat, asa cum s-a cautat sa se induca. Este un accidnet, nu e unic in lume, sunt cunostinte despre evenimentele acestea atat in Europa, cat si America, deci nu reprezinta decat o problema de intelegere", a mai explicat Mircea Beuran.- revenim cu detalii si declaratii -