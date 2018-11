Cel putin 11 angajati de la Giulesti, depistati cu stafilococ auriu. Maternitatea daduse vina pe mame pentru bebelusii infectati

in cazul a 11 angajati rezultatul a fost pozitiv: sunt purtatori de stafilococ auriu

17 bebelusi infectati, maternitatea si Primaria au acuzat dezinformari

Astfel, dupa ce Maternitatea Giulesti a insistat ca mamele ar fi fost cele care si-au infectat copiii, rezultatul preliminar arata ca mai multi angajati au fost depistati pozitiv drept purtatori.De la Maternitatea Giulesti au fost prelevate 49 de probe de la angajati, au venit rezultatele de la 38 de analize, iar, informeaza Digi24 Angajatii in cauza nu vor mai veni la serviciu pana nu se vor trata si pana cand noile analize nu vor indica un rezultat negativ.Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, va face public raportul final vineri si a anuntat deja ca masurile vor fi drastice. Astfel, s-ar putea decide inchiderea temporara a Maternitatii Giulesti.17 bebelusi, toti nascuti la Maternitatea Giulesti, au ajuns la Sitalul de copii Grigore Alexandrescu din Bucuresti cu suspiciune de infectie stafilocicica.Nou-nascutii au probleme ale cailor respiratorii, dar si eruptii la nivelul pielii, dar sunt in stare stabila. Pana acum in 13 cazuri au fost confirmate suspiciunile.Reprezentantii maternitatii au continuat insa sa sustina ca e imposibil ca infectia sa fi fost luata de la ei si pun problema pe seama mamelor.In acelasi timp, insa, Primaria Capitalei a transmis miercuri un comunicat in care se spala pe maini de orice responsabilitate.Precizam ca maternitatea este in administrarea Primariei Bucuresti."Primaria Municipiului Bucuresti si Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie 'Panait Sarbu' resping ferm acuzatiile aparute in presa referitoare la presupusa infectare a celor 10 nou-nascuti si solicita rectificarea informatiilor eronate, conform prezentelor precizari.Astfel, o minima documentare si solicitarea unui punct de vedere oficial ar fi fost suficiente pentru a evita raspandirea de informatii false, menite sa dezinformeze opinia publica.Semnalam, pe aceasta cale, ca difuzarea de catre mass-media a unor informatii neverificate si fara a avea documente care sa ateste o legatura directa intre Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie 'Panait Sarbu' si presupusa infectare a celor 10 nou-nascuti, aduce prejudicii serioase sistemului de sanatate si scade increderea pacientilor in calitatea actului medical", ataca Primaria, intr-un comunicat-drept la replica remisPrimaria continua sa acuze ca una dintre "dezinformarile presei" ar fi ca bebelusii au fost transferati la Grigore Alexandrescu direct din maternitate. Atat Ziare.com, cat si alte publicatii au relatat insa, citandu-l chiar pe purtatorul de cuvant al Maternitatii Giulesti, ca internarea in spital s-a facut la 10-21 de zile de la externarea din maternitate.In acelasi stil defensiv, Primaria tine sa instiinteze ca in 2 luni la Maternitatea Giulesti s-au nascut peste 600 de copii "fara complicatii infectioase declarate"."Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Panait Sarbu a alocat anul trecut 793.253 de lei pentru dezinfectie, iar in 2018 s-au alocat 937.631 de lei tot pentru prevenirea infectiilor. Subliniem faptul ca, in sectia de neonatologie si in tot Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Panait Sarbu, procedurile de prevenire a infectiilor sunt strict aplicate", conchide comunicatul.