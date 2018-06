Chemare la donare de sange joi, de Ziua Mondiala a Donatorului

Ce trebuie sa faci si sa nu faci inainte sa donezi sange

Ce drepturi au donatorii de sange

Ziare.

com

Actiunea are loc cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de Sange."Anul acesta, evenimentul are ca tema solidaritatea umana si pentru asta le multumim persoanelor care vin constant sa doneze si care ii incurajeaza si pe altii sa salveze vieti. De asemenea, dorim sa subliniem necesitatea donarii de sange, constant, tot timpul anului", se arata intr-un comunicat remis presei de catre ASSMB.In Capitala sunt 60 de spitale de stat si private, dintre care 14 de urgenta, lunar cererea de sange fiind de trei ori mai mare decat cantitatea care poate fi oferita.Si MApN a anuntat ca organizeaza un eveniment la intre orele 07:30 si 10:00, la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina al ministerului. Sunt invitati sa doneze membri ai Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati "Sfantul Mare Mucenic Dimitrie - Izvoratorul de Mir", studenti ai Institutului Medico-Militar si angajati din Spitalul Militar.Ziua Mondiala a Donatorului de Sange a fost fixata pe 14 iunie pentru ca in aceasta zi, in anul 1868, s-a nascut Karl Landsteiner. El a fost doctor si profesor de anatomie patologica la Universitatea din Viena si in 1930 a primit Premiul Nobel pentru Medicina pentru descoperirea grupelor de sange.Datorita lui, transfuziile de sange au devenit astazi proceduri de rutina medicala.Exista mai multe criterii pentru ca donatorii sa fie eligibili, de la varsta si greutate la starea de sanatate, sau sa nu fi consumat bauturi alcoolice cu 3 zile inainte de donare.Totodata, intervalul minim intre donarile de sange este de 8 saptamani, iar numarul de donari nu trebuie sa depaseasca 3 donari/an la femei si 4-5 donari/an la barbati.Donatorul de sange are dreptul sa primeasca, la cerere, pentru fiecare donare efectiva, urmatoarele:- 7 tichete de masa de masa a cate 9,57 lei fiecare- o zi libera de la locul de munca sau de la scoala/facultate- abonament de o luna cu reducere de 50% pentru transportul in comunAdministratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti si Centrul de Transfuzii Sanguine Bucuresti sunt parteneri in campania de informare "N-avem sange", iar donatorii fideli primesc bilete la spectacolele si piesele de teatru desfasurate in institutiile de cultura din subordinea Primariei Capitalei.Perioadele de vara, cand temperaturile depasesc de multe ori pragul caniculei, sunt celecentrele de transfuzii raman de obicei fara sange.A.S.