CJ Ilfov a depus plangere penala impotriva medicului fals si cere demiterea directorului medical al spitalului

In urma controlului facut la Spitalul Judetean Ilfov, dupa cele sesizate in presa, Consiliul Judetean Ilfov a depus plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2, pentru posibile fapte penale. Ca urmare a suspiciunilor de infractiuni comise de Raluca Daniela Barsan, Consiliul Judetean Ilfov se considera prejudiciat si a solicitat obligarea numitei la plata unor despagubiri, constituindu-se ca parte civila, anunta CJ Ilfov intr-un comunicat.- in cazul Ralucai Daniela Barsan, comparand copia diplomei de licenta cu alte diplome eliberate in acelasi an de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", au fost constatate mai multe diferente, care conduc la suspiciunea rezonabila a unui fals.- din dosarul de personal lipseau documente obligatorii conform fisei postului de medic voluntar: diploma de medic specialist si avizul de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor- dosarul de personal nu a fost actualizat din 2014 pana in prezent, ceea ce duce la suspiciunea exercitarii in aceasta perioada a unei activitati in afara cadrului legal- documentele existente in dosar si neconcordanta vizibila dintre ele ridica suspiciunea ca pe toata perioada de voluntariat Raluca Daniela Barsan a desfasurat activitate medicala intr-o sectie a unui spital public, fara sa aiba pregatirea obligatorie minima necesara.- actualul sef al sectiei de Ginecologie, dr. Dorin Bejan, a declarat ca erau "semne indirecte privind lipsa studiilor de specialitate ale Ralucai Daniela Barsan, acestea fiind aduse la cunostinta fostei sefe de sectie, dr. Roxana Dragu."Consiliul Judetean Ilfov a cerut Spitalului Judetean Ilfov sa faca o cercetare disciplinara si toate persoanele vinovate sa fie sanctionate.La nivelul Spitalului Judetean Ilfov s-a constituit o noua comisie de disciplina, pentru ca din vechea comisie facea parte si dr. Roxana Dragu, fosta sefa a sectiei de Ginecologie. Prima sedinta a comisiei nou create a avut loc miercuri."Reprezentantii Consiliului Judetean considera necesar ca printre cei sanctionati sa se afle si directorul medical al spitalului, Cristina Stoica. Directorul medical ar trebui demis din functie, pentru ca a trecut sub tacere faptele petrecute. Consideram ca cel putin aceeasi sanctiune se impune si in cazul fostei sefe a sectiei de ginecologie, dr. Roxana Dragu, pentru ca a permis sa activeze sub indrumarea ei un medic fals, dar si in cazul celorlalte persoane care vor fi gasite responsabile pentru situatia creata", se mai arata in comunicat.Libertatea a relatat despre acest nou caz de fals medic, cel al Ralucai Daniela Barsan, care, cu o diploma grosolan falsificata si pe baza unui contract de "voluntar cu activitate medicala", fara parafa de la DSP si fara niciun aviz de la Colegiul Medicilor, dar protejata de conducerea spitalului, a lucrat un deceniu cu pacientii. Bolnavii si ceilalti medici o stiau drept rezidenta.De fapt, femeia, in varsta de 30 de ani, s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii unde fusese admisa cu media 1,68, conform verificarilor facute de Ministerul Educatiei.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca atat documentul de rezidentiat prezentat de Raluca Daniela Barsan, cat si diploma de licenta de la Universitatea de Medicina si Farmacie a acesteia sunt false. De asemenea, Pintea a afirmat ca si contractul de voluntariat a fost intocmit in mod ilegal. Ea a spus ca reprezentantii institutiei vor face o plangere penala pentru fals in acest caz.