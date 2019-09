Clasamentul spitalelor din Romania in functie de indicatorii de performanta anti-mita

Ziare.

Platile informale in spitale reprezinta una dintre principalele nereguli semnalate in ultimele decenii de catre beneficiarii serviciilor medicale. La randul sau, statul a cautat crearea unor mecanisme de lupta impotriva fraudarii sistemului de sanatate si impotriva coruptiei din sistem. Exista insa si o initiativa voluntara care sprijina un astfel de demers, respectiv certificarea ISO 37001 prin care se valideaza implementarea sistemului de management anti-mita de catre o organizatie.Anti-Bribery Synergy, un organism de certificare acreditat international si cu operatiuni la nivel global specializat in audit, evaluare si certificare a sistemelor de management anti-mita bazate pe standardul international ISO 37001, a publicat recent prima sinteza a unui indicator utilizat in vederea monitorizarii performantelor operationale in domeniul prevenirii si combaterii mitei in spitalele din Romania.In urma raspunsurilor la intrebarea "Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?" in cadrul Mecanismului de Feedback al Ministerului Sanatatii a fost realizat un clasament al spitalelor din intreaga tara in functie de numarul de raspunsuri afirmative. Peste 350 de unitati medicale din intreaga tara au facut subiectul acestui raport, iar pentru perioada ianuarie 2019 - iulie 2019 au existat aproximativ 3800 de raspunsuri afirmative la intrebarea referitoare la pretinderea de bani sau atentii din partea personalului medical. Informatiile obtinute au o utilitate practica in proiectarea, implementarea si certificarea unui Sistem de Management Anti-Mita prin folosirea acestora la determinarea si analizarea contextului in care activeaza o unitate medicala, monitorizarea si evaluarea performantelor masurilor de control anti-mita sau realizarea de analize comparative de tipul benchmarking.Sinteza raportului poate fi consultata pe site-ul anti-bribery.org Sistemul de management anti-mita reprezinta o structura de procese, proceduri si practici folosite pentru a asigura o organizatie, publica sau privata, sau o institutie medicala, in cazul de fata, ca are instrumentele necesare pentru a preveni si combate coruptia.Prin certificarea ISO 37001 in regim de acreditare internationala, un spital poate beneficia de un act emis de catre un organism de certificare independent, potrivit caruia sistemul de management raspunde la cerintele de standardul de referinta prin politici si proceduri implementate prin care se gestioneaza masurile introduse in vederea prevenirii si combatere faptelor de mituire.Pentru a obtine certificatul ISO 37001, o unitate medicala va trece printr-un audit amplu al sistemului de management realizat in mai multe etape, cu valabilitate de 3 ani, pe parcursul carora vor fi efectuate supravegheri la intervale determinate.