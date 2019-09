Clasamentul spitalelor in functie de indicatorii de performanta anti-mita

Cum se obtine standardul

Ziare.

com

Lipsa de implicare a medicului, mizeria din spitale, solicitarea achizitionarii de medicamente pe durata internarii sau chiar pretinderea de bani ori atentii din partea personalului medical sunt doar cateva dintre elementele care duc la conturarea unei imagini negative vizavi de spitale. Insa de departe ceea ce ii nemultumeste cel mai mult pe pacienti este mita care se pretinde pentru indeplinirea unui act medical.Sistemul de managementreprezinta o structura de procese si proceduri folosite pentru a asigura o organizatie, publica sau privata, sau o institutie medicala, in cazul de fata, ca are instrumentele necesare pentru a combate coruptia.Prin, spitalul beneficiaza de un act emis de un corp de certificare independent, potrivit caruia sistemul de management are o politica si a implementat proceduri de combatere a mitei.Pentru a obtine certificare ISO 37001, spitalul va trece printr-un audit amplu al sistemului de management comparat cu necesitatile standardului ISO 37001. In urma acestuia se fac o serie de recomandari si abia dupa ce institutia medicala rezolva toate neconformitatile identificate in acest proces ii va fi eliberat certificatul prin care este specificat ca sistemul de management este conform cu standardul.Anti-Bribery Synergy, un organism de certificare cu operatiuni la nivel international specializat in audit, evaluare si certificare a sistemelor de gestionarebazate pe standardul international ISO 37001, a publicat recent prima sinteza a unui indicator utilizat in vederea monitorizarii performantelor operationale in domeniul prevenirii si combaterii mitei in spitalele din Romania.In urma raspunsurilor la intrebarea "Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?" a fost realizat un clasament al spitalelor din intreaga tara in functie de numarul de raspunsuri afirmative.Peste 250 de unitati medicale din intreaga tara au facut subiectul acestui raport, in top aflandu-se unitati medicale cu peste 150 de raspunsuri afirmative la intrebarea referitoare la pretinderea de bani sau atentii din partea cadrelor medicale.Informatiile obtinute au o utilitate practica in proiectarea, implementarea si certificarea unui Sistem de Management Anti-Mita.Clasamentul intocmit reprezinta, de altfel, o oglinda a coruptiei din spitale si in acelasi timp un semnal de alarma atat pentru conducerea unitatilor medicale, cat si pentru oficialii Ministerului Sanatatii, care trebuie sa ia masuri si chiar sa solicite pentru toate aceste institutiiSinteza raportului poate fi consultata pe site-ul anti-bribery.org