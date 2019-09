Cluj: 13 studenti si angajati ai Facultatii de Medicina Veterinara au fost diagnosticati cu febra Q

18 cazuri de febra Q la spital, 13 de la facultate

Ziare.

com

Desi situatia a fost semnalata la inceputul verii si au fost prelevate probe in repetate randuri din salile facultatii, DSP sustine ca nu a fost identificata cauza acestor cazuri.Prima suspciune de febra Q , sustine decanul Facultatii de Medicina Veterinara din cadrul USAMV Cluj, Nicodim Fit, a aparut pe 15 mai, la reprezentantul studentilor din anul VI."Acesta a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca cu mai multe diagnostice, a fost suspect clinic de Febra Q, dar analizele specifice nu au confirmat boala. In aceeasi zi s-a luat legatura cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, cu medicul curant, care a spus ca sunt in evidenta lor trei doctoranzi si trei studenti care sunt cu suspiciune de Febra Q, dar fara diagnostic confirmat", se arata intr-un comunicat transmis de catre Nicodim Fit, decanul Facultatii de Medicina Veterinara.Potrivit acestuia, a doua zi a fost intrunita comisia de Biosecuritate, care a dispus mai multe masuri pentru siguranta angajatilor si a studentilor. A urmat o curatenie generala si o dezinfectie in toate spatiile facultatii, care a durat pana la data de 20 mai."In acest interval, activitatea a fost suspendata complet in toate zonele. De asemenea, au fost puse afise suplimentare de avertizare la toate intrarile in clinicile si laboratoarele FMV, cu respectarea regulilor de biosecuritate in cazul bolilor cu transmitere la om, inclusiv Febra Q", se arata in comunicat.Tot atunci au fost prelevate probe de la animalele din cadrul facultatii, iar rezultatele au fost negative, "fara prezenta bacteriei Coxiella burnetii, agentul etiologic al Febrei Q".Atat studentii, cat si angajatii facultatii au fost anuntati prin email de suspiciunea de febra Q, fiind transmise si masurile ce trebuie luate.Decanul facultatii sustine ca a fost facuta o a doua curatenie si dezinfectie, timp de trei zile, cand din nou activitatea a fost complet suspendata.Mai mult decat atat, 92 de angajati si studenti care au avut activitate in laboratarele facultatii au fost testati. Cei care au avut o reactie pozitiva la prezenta anticorpilor de Coxiella burneti au fost trimisi la un consult.Din analizele celor de la DSP a rezultat faptul ca probele prelevate de epideomiologi au fost pozitive, insa ca ar proveni de la o bacterie moarta."In 22 iulie am fost informati despre faptul ca probele au fost pozitive, iar explicatia DSP a fost ca probele din incaperi prelucrate prin PCR au evidentiat faptul ca exista ADN de Coxiella burnetii in ele, nu si faptul ca bacteria este vie, si avand in vedere ca s-au facut mai multe dezinfectii exista o mare probabilitate ca ADN-ul sa fie de la bacterii moarte", se arata in comunicatul Facultatii de Medicina Veterinara.In prezent, nu sunt persoane din Facultatea de Medicina Veterinara care sa fie bolnave."Pericolul aparitiei unui nou focar exista permanent, mai ales la persoanele care lucreaza cu animalele, precum exista, de exemplu, si pericolul imbolnavirii cu alte boli mult mai grave, precum rabia si tuberculoza.Tot ca informare pentru opinia publica, trebuie spus ca aceasta boala nu se transmite direct de la om la om, iar noi am facut tot posibilul pentru a restrictiona, chiar si complet, accesul vizitatorilor in clinici, indiferent ca aduceau animale cu probleme de sanatate sau se aflau in grupuri de vizita", a declarat Nicodim Fit.La Spitalul de Boli Infectioase din Cluj au fost tratati 13 studenti si angajati ai USAMV si cu totii au avut o evolutie favorabila a bolii."Din mai pana acum au fost 18 cazuri de febra Q care au fost inregistrate, confirmate la noi, dintre care 13 au fost de la USAMV. (..) Boala se transmite de la animale la om, nu de la om la om. Se trateaza cu un tratament specific antibiotic, pentru o anumita perioada de timp, cu evaluare in functie de patologia pacientului. In mare parte, in functie de starea pacientului, se poate initia la internare si ulterior sa se dea la externare, dar e tratament antibiotic. Toate cazurile au fost cu evolutie favorabila, nu au fost pacienti cu complicatii sau care sa dezvolte ulterior ceva probleme", a declarat Irina Filipescu, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Cluj.In mod normal, informatii despre aceste cazuri trebuiau sa apara pe site-ul CNCBC, dar nu exista.Directia de Sanatate Publica Cluj sustine ca de la inceputul anului au fost 15 persoane la care s-a confirmat diagnosticul cu febra Q."De la inceputul anului si pana in prezent, au fost declarate 15 cazuri de febra Q confirmate. Nu a fost identificata cauza acestor cazuri - nu s-a inregistrat niciun caz de febra Q la animale in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara.Toate testarile efectuate pentru febra Q a animalelor aflate in incinta Facultatii de Medicina Veterinara dupa confirmarea primelor cazuri au fost negative", se arata intr-un raspuns al DSP Cluj.Potrivit sursei citate, nu au aparut cazuri noi dupa data de 18 iunie, data la care s-a incheiat perioada maxima de incubatie dupa masurile luate.Reprezentantii DSP precizeaza ca din 2015 pana in 2019 nu au fost inregistrate cazuri de febra Q.