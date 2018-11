Clujul vrea sa-si construiasca singur spitalul regional. Guvernul se opune: Noi il facem, cu fonduri europene

O replica si pentru Corina Cretu

Ziare.

com

Sorina Pintea le-a cerut celor de la Consiliul Judetean Cluj sa se ocupe, in schimb, de spitalul de pediatrie pe care il au in subordine, despre care spune ca are "referinte nu tocmai placute"."Spitalul regional Cluj-Napoca se va face de catre Guvernul Romaniei, cu atragerea de fonduri europene. Am inteles ca sunt niste discutii in spatiul public. Consiliul Judetean Cluj cred ca ar trebui sa se ocupe de Spitalul de pediatrie, pentru ca am niste referinte nu tocmai placute despre ceea ce se intampla acolo din punct de vedere al structurii", a declarat ministrul Sanatatii, in cadrul unei vizite la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita.Ministrul s-a aratat surprins de intentia anuntata de reprezentantii CJ Cluj de a construi singuri spitalul regional si a dat asigurari ca luna viitoare vor fi depuse la Bruxelles cererile de finantare atat pentru spitalul din Cluj-Napoca, cat si pentru cele din Iasi si Craiova."Eu am ramas foarte surprinsa de ceea ce au spus cei de la Consiliul Judetean, pentru ca, in momentul in care am preluat portofoliul Sanatatii, in luna februarie, Clujul nu avea definit un teren, mai era nevoie de inca o bucata de teren, trebuia extins PUZ-ul si am intampinat foarte mari dificultati in relatia cu CJ Cluj.Lucrurile s-au rezolvat intre timp, studiul de fezabilitate pentru spital este gata. In decembrie, vor fi depuse la Bruxelles cererile de finantare pentru cele trei spitale regionale - Iasi, Cluj si Craiova, dar sa nu uitam ca este nevoie de o cofinantare din partea statului roman", a spus Pintea.Sorina Pintea a tinut sa-i dea o replica si comisarului european Corina Cretu, in legatura cu posibilitatea suplimentarii fondurilor europene pentru spitalele regionale, spunand ca deja s-a primit un raspuns negativ in acest sens in luna septembrie."Europa a alocat pentru cele trei spitale regionale 150 milioane euro, or, un spital, impreuna cu infrastructura care va deservi spitalul, costa in jur de 400 milioane de euro. Cu siguranta, Guvernul trebuie sa gaseasca surse, inclusiv din zona privata. Asta nu inseamna ca nu vom atrage fonduri europene.In ceea ce priveste declaratia comisarului european, ca, daca este nevoie de o suplimentare, ni se va acorda, dati-mi voie sa o contrazic.In data de 27 septembrie, o delegatie a Ministerului Sanatatii, condusa de Cristian Grasu, secretar de stat, s-a dus la Bruxelles tocmai pentru aceasta chestiune si i s-a spus: 'Nu, pe aceasta axa de finantare nu mai avem sume suplimentare'. Deci noi am facut aceste demersuri.Prin urmare, s-a luat decizia fazarii. Ca sa nu pierdem finantarea, am spus ca pana in 2020 vom face prima etapa, licitatiile, iar in etapa a doua, constructia efectiva. Deci spitalele se vor face", a mai declarat Sorina Pintea.Amintim ca declaratiile in contradictoriu pe tema finantarii spitalelor regionale au fost multe in ultima perioada. Dupa primele turnee ale premierului Viorica Dancila in tarile arabe, consilierul Darius Valcov a avut o replica acida la adresa comisarului social-democrat Corina Cretu si a Bruxellesului in general, spunand ca parteneriatul public-privat este viitorul, nu banii de la UE.