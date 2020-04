Comandantul militar al Spitalului Judetean Deva: Unitatea medicala iese din carantina duminica. Nu este transformata intr-o cazarma

LIVE

"Mi-am asumat aceasta misiune din dorinta de a ajuta oamenii aflati in dificultate si prin natura specialitatii mele, fiind medic specialist boli infectioase, am considerat ca a exprima niste opinii si sa efectuez o consiliere cat mai pertinenta datorita faptului ca ne confruntam cu aceasta epidemie datorata coronavirusului.", a declarat Vlase.Constantin Vlase a explicat ca acum se lucreaza la o reconfigurare a spitalului din Deva."Am preluat din mers tot ceea ce se intamplase deja, nu a fost o situatie pe care sa o pot dispune eu de la inceput, deci a trebuit sa ne adaptam la fata locului. Punctul meu de vedere este ca spitalul din Deva are si capacitatea necesara sa monitorizeze si sa ingrijeasca astfel de pacienti, numai ca ei nefiind desemnati anterior ca un spital strict Covid a trebuit sa desfiintam lucrurile care erau dupa vechea procedura, jumatate de spital Covid, jumatate non-Covid.Momentan lucram, reconfiguram circuite, strangem pacientii in locuri bine stabilite pentru eficientizarea si pentru protectia personalului care se afla carantinat de aproape doua saptamani in aceasta institutie. Sunt aici departe de familii, dar pana in momentul de fata nu am intalnit personal medico-sanitar care sa fi rupt lupta, asa cum spunem noi, militarii", a declarat comandantul.Noul sef al Spitalului Judetean Deva a mai spus ca urmeaza un moment dificil la schimbul de tura, odata cu iesirea din carantina."Un moment mai dificil se va intampla cand vom face aceasta schimbare, adica personalul care urmeaza sa inceapa de luni activitatile curente ale spitalului privind ingrijirea pacientilor care se afla momentan in spital si care au fost parte din ei dispusi in autoizolare, izolare la domiciliu si trebuie sa stabilim o cale de comunicare intre cei aflati aici si cei care sunt acasa, pentru ca nu va putea fi efectuata o predare-primire, asa cum se face si la militari, asa cum se face si la personalul medico-sanitar, fata in fata, povestind fiecare caz si neaparat impartasirea experientei celor care au stat aici 14 zile", a spus Vlase.Vechea conducere a spitalului este alaturi de noua conducere, a explicat Constantin Vlase."Spitalul nu este transformat intr-o cazarma. Am preluat aceasta conducere in mod faptic, nu si scriptic cu inventarieri, stocuri si asa mai departe. A fost o predare de functie. Cei care au fost inaintea mea, nu e datoria mea sa ii judec daca au facut sau nu bine, dar in momentele astea sunt alaturi de mine pentru ca si ei sunt carantinati si deocamdata beneficiez de sprijinul lor si cred ca este bine sa ramana alaturi de mine.Nu se poate ca o astfel de institutie, pocnind din degete, sa o preiei fara sa o cunosti. Recomandarea mea, in situatii de genul acesta, implica cel putin rigurozitatea si seriozitatea caracteristica militarilor", a mai spus acesta.Intrebat daca exista suficiente echipamente de protectie, Vlase a spus ca aceste echipamente exista."Personalul care a ramas carantinat in aceasta institutie beneficiaza de echipamentele de protectie. Ei aveau deja pacienti internati in sectia de Infectioase, inainte de carantina. O mica bresa, daca virusul o gaseste, profita de ea si se poate ajunge la situatii explozive. Noi trebuie sa facem tot posibilul sa oprim aici virusul si asta se intampla", a mai spus Constantin VlaseLocotenent colonelul medic dr. Constantin Vlase, specialist in boli infectioase, directorul medical al Spitalului Militar de Urgenta Galati, a fost numit, temporar, la conducerea echipei de medici militari care conduce acum Spitalul Judetean Deva. Decizia i-a apartinut ministrului Sanatatii, Nelu Tataru.