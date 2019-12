Construirea Spitalului Regional Iasi intra in procedura de licitatie

Ziare.

Ministrul Lucrarilor Publice, Ion Stefan, a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern ca Spitalul Regional Iasi intra in procedura de licitatie."Ministerul Lucrarilor Publice a semnat contractul de finantare a Spitalului regional Iasi. Primul spital regional cu o valoare de investitie de 500 milioane de euro si noi credem ca in cel mai scurt timp vom putea spune ca spitalul Regional Iasi intra in procedura de licitatie", a declarat Stefan.Premierul Ludovic Orban s-a interesat si de celelalte proiecte de construire de spitale regionale, la Craiova si la Cluj- Napoca."Spitalele din Craiova si Cluj - Napoca sunt in lucru si in prima parte a anului viitor vom semna contractele si pentru cele doua spitale", a mai precizat Stefan.Cele trei Spitale Regionale vor fi construite cu bani europeni.