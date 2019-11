Control de urgenta la spitalul din Braila: O fata de 19 ani a murit de septicemie, dupa ce a nascut

Ziare.

Potrivit unui comunicat al MS, echipa de control va verifica respectarea calitatii actului medical pentru pacient, a protocoalelor si a circuitului pacientului, conditiile igienico-sanitare, conform competentelor.Concluziile actiunii de control vor fi facute publice, anunta MS.O tanara de 19 ani a murit la Braila la o luna dupa ce a nascut, deoarece i-a ramas un rest de placenta in organism, potrivit raportului IML, in acest caz fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.Mama tinerei a declarat ca saptamana trecuta, la o luna de la nastere, fata a acuzat dureri si a fost dusa cu ambulanta la Spitalul nr. 3, unde i s-a pus diagnosticul de discopatie lombara, a primit tratament antiinflamator si a fost trimisa acasa.A doua zi, starea tinerei s-a agravat, motiv pentru care a fost transportata cu ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, unde i s-a pus diagnosticul de meningita.Primele date ale necropsiei arata ca un rest de placenta de aproximativ 2 cmp, uitat in organism in momentul nasterii, ar fi declansat septicemia, dar o concluzie finala va putea fi trasa dupa ce vor fi gata toate rezultatele probelor prelevate de catre medicii legisti.IPJ Braila s-a autosesizat si a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.