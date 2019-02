Control dupa aparitia bacteriei ucigase: Blocul operator si sectia ATI de la Institutul "Marius Nasta" au fost inchise

Ziare.

Masura a fost luata dupa ce rezultatele probelor prelevate in cadrul autocontrolului din data de 12.02.2019 au fost neconforme, la fel ca si cele ale probele recoltate in data de 13.02.2019 de catre reprezentantii DSPMB din unitatea respectiva.Colectivul de epidemiologi din cadrul DSPMB considera necesara instituirea unor masuri mai severe de combatere si limitare a infectiei cu Acinetobacter baumanii in cadrul institutului.Reluarea activitatii va fi posibila numai dupa ce se vor aplica procedurile de curatenie si dezinfectie terminala, urmate de efectuarea probelor de autocontrol cu rezultate conforme.Reamintim ca in data de 15 februarie, s-a decis ca in sectia de terapie intensiva de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Capitala sa nu se mai faca internari, dupa ce mai multi pacienti au fost contaminati cu o bacterie periculoasa - acinetobacter. IN urma contaminarii, doi pacienti au murit.