Copii tratati printre gandaci si pete de sange la Iasi. Managerul spitalului: E foarte greu de mentinut o curatenie

Spitalul nu a fost renovat niciodata in jumatate de secol

"M-am asteptat la mai multa atentie din partea infirmierelor, a doctorilor, le-am demonstrat, pentru ca sunt gandaci si pentru ca peretii sunt murdari, sunt crapati, sunt cu sange, igiena la baie este de nedescris", a declarat o mama, pentru Digi24 Incercand sa faca aerul un pic mai respirabil, parintii lasa usile si geamurile deschise ca sa fie putin curent. Insa asta de multe ori adauga micutilor suferinzi si o raceala."Copilul raceste foarte repede, de exemplu, acum trebuie sa ii fac aerosol, pentru ca a racit, a transpirat foarte tare", a povestit o alta mama.Parintii au reclamat conditiile conducerii spitalului, insa au primit fie acuzatii ca ei sunt cei care aduc insecte de acasa in saloane, fie ridicat din umeri, asa ca au strans dovezi foto si video care arata situatia.Pusi in fata acestora si chestionati de jurnalisti, cei de la Spitalul de Copii au recunoscut ca unitatea nu a fost renovata niciodata in cei 50 de ani de existenta.Solange Rosu, purtatorul de cuvant al Spitalului pentru Copii Iasi, a admis ca e nevoie de lucrari ample: "In afara de conditiile ambientale si unele parti din mobilier trebuie reabilitate".Si managerul spitalului, Radu Terinte, recunoaste ca sunt conditii care lasa mult de dorit, dar se scuza ca e greu de pastrat curatenia."Este foarte greu de mentinut o curatenie in profilul spitalului pe care il avem noi", a spus, pentru sursa citata, Terinte, motivand ca se confrunta si cu o lipsa de personal, o treime dintre posturile de ingrijitori fiind libere, pentru ca salariul e mic si munca grea.Situatia nu pare sa aiba in viitorul apropiat o rezolvare. Desi exista 28 de milioane de euro din fonduri UE pentru renovare, acum abia se pregatesc licitatiile.