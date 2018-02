Copilul in stare grava dat afara din spitalul din Oradea a fost transferat in Capitala. Cum se simte acum

Ziare.

Baiatul a fost adus in Capitala cu un elicopter SMURD.Potrivit purtatorului de cuvant al unitatii medicale, Florin Bica, acum copilul se afla internat la Sectia de Terapie Intensiva si i se corecteaza dezechilibrele biologice, fiind alimentat pe sonda nazo-gastrica."Copilul de 10 ani este la Terapie intensiva, supravegheat, i se corecteaza dezechilibrele biologice. Este alimentat pe sonda nazo-gastrica. Luni se vor trage concluzii", a precizat sambata Bica.In presa a fost relatat cazul unui copil de 9 ani, victima a unui accident rutier, care ar fi fost dat afara din spitalul din Oradea, desi se afla in stare foarte grava, iar familia a fost pusa sa dea bani pentru spitalizare Joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, declara ca informatia care a aparut in presa a fost "usor eronata"."Parintelui nu i s-a prezentat factura, i s-a prezentat un decont de cheltuieli pe care orice spital este obligat sa il anexeze scrisorii medicale sau biletului de externare. Am discutat la spital. A fost prezentat acest decont de cheltuieli pe perioada de spitalizare, din iunie pana in septembrie 2017, 13.000 de lei.Copilul a fost readus la spital pentru ca avea nevoie de ingrijiri speciale, schimbarea sondei nazo-gastrice care se infundase si, in acel moment, se pare ca au avut loc niste discutii neprincipiale intre medici si parintii copilului. Punctul meu de vedere este ca niciun parinte nu este pregatit sa ingrijeasca un copil in acea stare. Cadrele medicale trebuie sa manifeste empatie si compasiune si intelegere.(...) Parerea mea este ca ar trebui sa se implice mai mult organizatiile care fac tipul de ingrijire la domiciliu pentru ca am inteles ca acel copil avea niste probleme de ingrijiri, iar parintii nu au nicio vina", spunea ministrul, intr-o conferinta de presa.