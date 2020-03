Covasna: Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta, in carantina. Zeci de cadre medicale intra in autoizolare

Ziare.

com

"In urma rezultatelor pozitive testarii Coronavirus - COVID-19 a doi pacienti internati in Spitalul Judetean, alte 2 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate. Unul dintre pacienti s-a aflat la Terapie Intensiva, cand a fost confirmata infectia cu COVID-19.Prin urmare,A iesit pozitiv si testul unui alt pacient cu simptome suspecte, internat prin Urgenta, care acum se afla in Sectia de Boli Infectioase.In ambele cazuri, s-a pornit o ancheta epidemiologica, in urma careia toate cadrele medicale care au avut contact cu pacientii intra obligatoriu in autoizolare la domiciliu. In acest moment, nu este necesara alta masura decat carantina instituita la Sectia de Terapie Intensiva", mentioneaza conducerea spitalului.Potrivit comunicatului, pana acum s-au efectuat 106 teste in randul personalului din sectiile Obstetrica-Ginecologie, Neonatologie, Blocul de nasteri si celelalte sectii unde au existat contacte directe cu cazurile confirmate, iar dintre acestea 6 au iesit pozitive."Din cei 29 pacienti aflati in cele trei sectii - Obstetrica-Ginecologie, Neonatologie, Bloc Nasteri - care au fost testati pentru coronavirus, nimeni nu a avut rezultat pozitiv pana joi dupa-amiaza, asa ca unii dintre ei pot pleca acasa, dar trebuie sa ramana in autoizolare la domiciliu. Cei care necesita tratament raman in sectii, unde vor primi ingrijiri medicale.In data de 26 martie au fost prelevate probe de la inca 46 persoane din cadrul personalului spitalului, printre care si de la cele 13 persoane care raman la Terapie Intensiva, pentru a asigura supravegherea medicala a celor 4 pacienti internati in aceasta sectie. Cazurile urgente vor fi redirectionate catre spitalele din Targu Secuiesc si Brasov, de la caz la caz.Toti pacientii cu patologie obstetrica-ginecologie sunt redirectionati catre Spitalul Municipal Targu Secuiesc. Directia Judeteana de Sanatate Publica Covasna continua prelevarea de probe, iar ancheta epidemiologica este extinsa. Scenariul privind reorganizarea spitalului va fi anuntat mai tarziu de conducerea institutiei", se mai arata in comunicat.Duminica dupa-amiaza, Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a anuntat ca unul dintre angajati a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, iar a doua zi au fost diagnosticati pozitiv ati patru medici, drept urmare sectiile de Obstetrica-Ginecologie, Neonatologie si Blocul de nasteri au intrat in carantina.Autoritatile au facut apel la cetatenii care au fost in contact cu personal medical sau pacienti ai sectiilor mentionate sa se autoizoleze si sa anunte Directia de Sanatate Publica sau Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta.