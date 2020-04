Nu mai reusiti sa va intelegeti cu copilul, din cauza izolarii? Specialisti de la Spitalul Obregia va ofera solutii, la telefon

Ziare.

Astfel, aceasta linie de ajutor,este disponibila la numarul de telefon, potrivit anuntului postat pe site-ul institutiei La acest numar, specialistii ofera consiliere pentru anxietate si alte probleme psihologice ce pot aparea in contextul situatiei din Romania."Pentru ca trecem printr-o perioada dificila pentru noi toti, pe durata pandemiei cu COVID-19, oferim posibilitatea consilierii telefonice.Daca intampinati dificultati in a gestiona problemele de anxietate, depresie sau de comunicare cu copilul dvs., nu ezitati sa contactati echipa de medici care va ofera posibilitatea de a discuta si identifica o solutie pentru ameliorarea suferintei dumneavoastra.Consilierea telefonica este o forma de consiliere psihologica, nu se substituie tratamentului psihotrop pe care eventual il urmati si nici nu inlocuieste o forma de psihoterapie in care sunteti implicat in mod curent. Puteti contacta unul dintre consilierii nostri la telefonul afisat mai sus", se arata in mesajul spitalului.De asemenea, aici este pusa la dispozitie o pagina cu informatii despre coronavirus si tulburari psihice specifice , printre care tulburarea de panica, anxietatea de sanatate, tulburarea depresiva si tulburarea de anxietate generalizata. In plus, se pot obtine informatii despre modul de comunicare despre coronavirus cu copilul, dar si solutii la tulburarea obsesiv-compulsiva.Nu in ultimul rand, la aceasta linie telefonica se pot obtine si alte informatii despre coronavirus , precum masurile de prevenire a infectiei, care sunt sursele oficiale de informare, sau masurile de acces in spital.Acesta este unul dintre primele demersuri de acest fel ale unei institutii publice din Romania, unde mai multe ONG-uri, asociatii si fundatii asigura deja astfel de consiliere psihologica, cu precadere in situatii de panica, depresie si anxietate. Printre acestea se numara Asociatia ProActa Edu, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres , dar si telefonul verde DepreHub Inaugurat in anul 1923 in Bucuresti, ca un spital de nivel european si cel mai mare din Romania, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia" este spital public profilat pe psihiatrie. Are clinici si sectii de psihiatrie si sanatate mintala, de compartimente de psihiatrie comunitara, reintegrare psiho-sociala, psihoterapie, alcoologie, tulburari cognitive, de cabinete specializate pentru servicii medico-chirurgicale si expertiza, camera de garda si laboratoare de analiza.