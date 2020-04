Cadre medicale din Craiova s-au prins in hora dupa ce au reusit sa vindece primul pacient cu coronavirus (Video)

LIVE

Spitalul "Victor Babes" din Craiova a postat, joi, pe Facebook, un clip video in care se vede cum multe cadre medicale, cu halate de protectie, bonete si manusi s-au prins in hora.Clipul este insotit de mesajul "Numai impreuna vom invinge".Conform Mediafax, medicii si asistentele au facut asta dupa ceBarbatul din Caracal a fost internat in spital in data de 6 martie, iar in aceasta perioada a fost pe punctul de a muri de trei ori. Joi, el a fost declarat vindecat si externat.Postarea a strans deja peste o mie de distribuiri si sute de comentarii, reactiile fiind diferite.In timp ce unii apreciaza efortul pe care-l fac cei din sistemul sanitar in aceste zile, altii au criticat gestul.Iata si momentul: