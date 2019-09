Craiova: Un pacient externat de la Cardiologie a facut stop cardio-respirator pe scarile spitalului

Ziare.

com

Pacientul a decedat imediat dupa ce a fost externat din sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean Craiova, unde fusese internat in urma cu doua saptamani pentru a i se monta un defibrilator. Potrivit purtatorului de cuvant al spitalului, pacientul nu a putut beneficia de montarea defibrilatorului, pentru ca avea o infectie la un picior."Este vorba de un pacient de 48 de ani cu suferinta coronariana cronica severa, cu o cardiomiopatie dilatativa ischemica cu fractie de ejectie de pana la 15%. Adica avea un cord mare ineficient, prost irigat cu sange. Era un pacient cu diabet zaharat care necesita montarea unui defibrilator cardiac. Pentru acest lucru s-a internat in urma cu doua saptamani la Cardiologie, insa avea infectie la un picior, adica pacientul, cu ceva timp in urma a calcat intr-un cui si a rezultat o plaga care i s-a suprainfectat. Din acest motiv nu i s-a montat defibrilator. Pacientul a stat la Cardiologie. El a insistat de vineri sa plece acasa. Medicul cardiolog a insistat sa ramana in spital pentru ca i se facea tratament cu antibiotic conform antibiogramei pentru a i se eradica infectia", a precizat dr. Cristina Geormaneanu, purtatorul de cuvant al SJU Craiova.Aceasta a precizat ca decesul pacientului a fost cauzat de o tulburare de ritm cardiac."Marti s-a decis externarea pacientului de 48 de ani. Pacientul a plecat acasa cu reteta de antibiotic care sa fie administrat pe cale orala. In momentul in care a parasit spitalul, acesta a suferit o tulburare de ritm cardiac, intrand in stop cardio-respirator si a cazut din picioare. Apartinatorii au sunat la 112 si a venit o echipa de medici din UPU, care au initiat maneverele de reusucitare. La fata locului a ajuns si o ambulanta. Au preluat pacientul cu manevre de resuscitare in curs. A fost dus in UPU si i s-a facut resuscitare o ora si 25 de minute, fara rezultate. Pacientul a fost declarat decedat. Din afirmatiile medicului cardiolog, pe parcursul internarii, pacientul nu a avut tulburari de ritm cardiac", a mai spus dr. Cristina Geormaneanu.Potrivit acesteia, medicii de la UPU s-au mobilizat repede si s-au deplasat pe jos la locul in care era pacientul. Purtatorul de cuvant al SJU Craiova sustine ca in acest caz nu este necesara o ancheta."Nu cred ca se impune o ancheta in spital. Nu s-a incalcat nicio regula. Tulburarea de ritm cardiac putea sa apara oricand, chiar si dupa montarea defibrilatorului, avand in vedere ca era un pacient cu cardiopatie ischemica severa, care este o suferinta a muschiului cardiac", a precizat Cristina Geormaneanu.