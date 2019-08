Crimele de la Sapoca: Bilantul mortilor a crescut la 5, managerul spitalului si-a dat demisia

Controale la toate spitalele de psihiatrie

Demisia managerului vine in contextul in care un barbat internat a ucis si ranit mai multi pacienti . Bilantul mortilor a crescut la 5."Da, si-a dat demisia (managerul Spitalului de Psihiatrie Sapoca - n.red.) . Am propus ca manager interimar pe directorul financiar al spitalului", a afirmat Pintea.Potrivit site-ului unitatii spitalicesti , manager este dr. Mihalascu Viorica, iar director financiar este ec. Vlad Laurentiu Nicolae.Ministrul a mai precizat ca inca un pacient a murit, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Floreasca din Capitala. Este vorba despre o femeie de 88 de ani."Pacienta care a murit avea 88 de ani, era in salonul 207. Avea comorbiditati, a facut stop cardio-respirator si a murit", a adaugat ministrul Sorina Pintea.Totodata, Sorina Pintea a mentionat ca in acest caz a fost finalizata ancheta, insa vor fi controale la toate spitalele de psihiatrie din tara."Noi am finalizat ancheta privitoare la acest caz, dar controlul incepe acum. Va continua la toate spitalele de psihiatrie din tara. (...) Vom incepe cu aceste spitale cu masuri de siguranta si vom face verificari la modul de functionare a Consiliului de Administratie (CA) ", a mai anuntat Sorina Pintea.La Sapoca, Consiliul de Administratie trebuia sa se intruneasca o data pe luna, insa acest lucru nu s-a intamplat de mai multe luni."Membrii Consiliului de Administratie faceau figuratie (...) Ministerul Sanatatii poate sa intervina, va verifica modul in care s-au desfasurat sedintele, va schimba membrii pe care ii are. Sunt de la 5 la 7 membri, vom vedea membrii care nu si-au facut datoria", a explicat ministrul.Cinci persoane au murit si mai multe au fost ranite grav de un pacient de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbatul in varsta de 38 de ani i-a atacat cu un stativ de perfuzii.Intrebata daca a primit explicatii referitoare la stativ, care nu trebuia lasat in salon, Pintea a replicat: "Pentru ca a doua zi se facea tratament perfuzabil. Asta e singura explicatie pe care am primit-o, care nu e explicatie".De asemenea, aceasta a mai spus ca in spital conditiile nu erau proaste: "Conditiile nu sunt proaste, era suficient de curat din ce am vazut ieri (duminica - n.red.) . Voi merge si la sectiile exterioare astazi".