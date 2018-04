Criza de sange in Valcea: Este nevoie urgenta de donatori de 0 negativ si ABIV negativ

Ziare.

"In ultimele zile au fost cateva urgente pentru care a fost nevoie de sange din grupa 0 negativ si stocul aproape s-a epuizat. La fel si pe grupa ABIV negativ, chiar azi am primit o solicitare pentru sange din aceasta grupa pentru un pacient cu stare destul de grava", a explicat Narcisa Ionascu.Ea a mentionat ca si la celelalte grupe stocul este redus si daca in urmatoarele doua-trei zile nu va creste numarul donatorilor stocul se va epuiza, avand in vedere ca marti, dintre cei sase potentiali donatori care s-au prezentat la CTS Valcea, numai doi au putut sa doneze."La celelalte grupe ne mai descurcam, in sensul ca din stocul de acum mai putem asigura solicitarile spitalului pentru doua-trei zile, dar nu mai mult, pentru ca in aceste ultime zile solicitarile de la spital au fost foarte consistente. Azi numai doua persoane au putut dona. Am inceput sa sunam donatorii, de saptamana viitoare vom face si campanie mobila in judet pentru ca altfel nu ne putem descurca", a aratat medicul.Narcisa Ionascu a precizat ca pentru a putea asigura fara probleme solicitarile si a avea stocuri suficiente, ar trebui sa doneze sange, zilnic, cel putin 20 de persoane.