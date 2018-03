Cu cata gratie rateaza Romania cele 3 spitale regionale. Putem pierde 150 de milioane de euro

Problemele, varianta oficiala

Romania nu avea o harta a nevoilor din sistemul medical, desi UE ceruse acest document de mai multi ani. Abia in 2016, in mandatul lui Vlad Voiculescu, a fost realizata harta.

Initial, consiliile judetene nu au alocat terenuri corespunzatoare.

Apoi, terenurile s-au dovedit prea mici: In august 2017, fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog declara ca lucrurile "se misca foarte repede", au fost identificate terenurile necesare, se pregatesc documentele pentru transferul lor in proprietatea Ministerului Sanatatii. Noul termen avansat - in martie, finalizate studiile de fezabilitate, in aprilie, trimise la Comisiei proiectele.

Martie 2018 - Studiile nu sunt realizate, Comisia a fixat o noua data limita pentru depunerea lor - trimestrul III. Daca nu se respecta nici acest deadline, este foarte probabil ca se vor pierde cei 150 de milioane de euro. Sau spitalele vor fi realizate in graba, cu mari concesii facute la capitolul calitatea lucrarilor.

