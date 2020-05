Cum a ajuns un aparat de plasmafereza sa zaca in cutie la Neamt - Explicatiile celor implicati

Ziare.

Aparatul de plasmafereza donat de o firma privata Centrului de Transfuzie Sanguina din Piatra Neamt zace nefolosit. Victoria Marin, Directorul Centrului, nu permite folosirea aparatului daca nu sunt indeplinite anumite conditii."La Centrul de Transfuzii era doar contabila sefa care le-a spus ca are ordin sa nu instaleze echipamentul. Doar daca primeste un ordin scris in care este obligata sa foloseasca acel echipament il va folosi. Ei sunt niste mici Dumnezei, imaginati-va ca principalul motiv de refuz al doamnei de la Piatra Neamt a fost acesta ca nu a sunat-o nimeni inainte si pe ea sa o intrebe ce parere are.Stati un pic, cred ca era invers, un hematolog foarte bun, cand ar fi vazut anuntul Ministerului Sanatatii ca s-au dat 3 echipamente ar fi trebuit sa sune cu disperare si sa spuna: Vreau si eu!", a declarat Florin Hozoc, CEO-ul firmei private care a donat statului echipamente de plasmafereza.Victoria Marin spune insa ca vrea ca lucrurile sa se faca legal, ca nu poate sa-si asume aducerea in institutie a echipamentului prin contractul de sponsorizare intre Consiliul Judetean si firma privata care a donat aparatura, si ca are nevoie de un act aditional prin care Spitalul din Piatra Neamt transfera aparatul Centrului de Transfuzii. Dar mai are si alte motive."Eu nu am fost sunata de nicio oficialitate locala, presedintele Consiliului Judetean, de domnul Hozoc sau de directorul spitalului. Presupune sa ai un spatiu dedicat, sa ai personal, un medic, un asistent care sa se ocupe atat timp cat dureaza recoltarea. Noi, centrele de transfuzie, suntem ca numar de personal, cu numar mic, sub norma. Dupa recoltare trebuie trimise probe pentru ca Centrul de Transfuzie Bucuresti detine un aparat PCR de testare a markerilor virali, respectiv a hepatitelor, SIDA, sifilis. Dureaza, se pune problema cum transportam noi odata pe saptamana de la Suceava, Bacau, Piatra Neamt la Bucuresti, cu ce mijloc de transport?", a declarat Victoria Marin, Directorul Centrului de Transfuzie din Piatra Neamt.Pana vor fi rezolvate aceste neintelegeri sufera pacientii bolnavi de COVID-19 aflati in stare grava. Fiecare zi in care acest aparat sta nefolosit poate sa insemne cinci donatori vindecati de COVID-19 pierduti, adica 15 doze de plasma pierdute, deci 15 pacienti care mor fara sa primeasca aceasta sansa.Patru echipamente au fost donate statului de o firma privata, iar alte 14 vor fi instalate curand in tara. Functioneaza insa doar cel donat Centrului de Transfuzii Sanguine Bucuresti, astfel incat primii pacienti aflati in stare grava la Institutul Matei Bals din Capitala au primit deja plasma de la donatori vindecati de COVID-19.