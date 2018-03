Cum are Romania cele mai curate spitale din Uniune: cu mizeria sub pres

Ziare.

Potrivit raportarilor oficiale, Romania sta cel mai bine la capitolul curatenie in spitale, dintre toate tarile Uniunii Europene.Belgia, de exemplu, raporteaza de aproape cinci ori mai multe infectii asociate actului medical, iar Germania de aproape trei ori mai multe. Un reportaj TVR prezinta, insa, cum arata un spital real din Romania , fata de spitalul de pe hartie: chiuveta este murdara si nu exista hartie igienica ori sapun. Asta, desi majoritatea infectiilor din spitale sunt cauzate de mainile nespalate.Potrivit ultimelor date oficiale, doar 1,4% din peste 4 milioane de pacienti au contractat o infectie spitaliceasca.In Germania, de exemplu, procentul ajunge la 3,5%, iar in Danemarca, la 5,3%.Alte state au inteles demult ca reguli simple precum igiena mainilor sunt esentiale in reducerea infectiilor.Ministerul Sanatatii a facut o campanie de informare acum doi ani, dar nimeni nu stie daca asistentele si medicii chiar respecta indicatiile.Acum, autoritatile si-au luat angajamentul in fata Organizatiei Mondiale a Sanatatii ca vor pune mai mult accent pe igiena mainilor.Personalul trebuie sa se spele inainte si dupa ce intra in contact cu pacientul, inainte de a indeplini proceduri aseptice, dupa expunerea la fluidele corporale si dupa atingerea obiectelor din preajma pacientului.La nivel mondial se estimeaza ca, in fiecare zi, cel putin o jumatate de milion de persoane sunt infectate in spital, iar intre 20.000 si 50.000 dintre acestea mor.