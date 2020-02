Cum se apara conducerea spitalului in cazul femeii care a asteptat 16 ore pe un scaun ca sa fie tratata

La 21:50 situatia se inrautateste, pacienta devine instabila, se produce stopul cardio-respirator

Ziare.

com

Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, managerul spitalului, dr. Catalin Grasa, a spus ca plagerea depusa de familie ajuta la verificarea circumstantelor in care s-a produs decesul.Conferinta de presa a fost organizata in conditiile in care marti dimineata, fiul femeii a facut dezvaluiri socante despre modul in care a fost tratata mama lui si a vorbit indignat despre nepasarea si aroganta cadrelor medicale, barbatul sustinand ca medicii nu s-au ocupat de bolnava si, mai mult, analiza la computerul tomograf s-ar fi facut la insistentele familiei."Oricum ne autosesizam, si noi, si Colegiul Medicilor, si DSP. Se lucreaza in acesta ancheta, suntem mai mult decat interesati sa vedem ce s-a intamplat cu adevarat", a spus managerul spitalului, dr. Catalin Grasa.Acesta a precizat ca bolnava s-a prezentat sambata dimineata la spital cu "fenomene de dispnee si afectiuni cronice cardio pulmonare", iar acum, dupa deschiderea anchetei, se asteapta "si punctele de vedere scrise ale celor care s-au ocupat de caz, pentru a fi analizate in comisia de disciplina".Cronologia evenimentelor a fost prezentata deAcesta a spus ca bolnava a venit la spital cu ambulanta, la ora 7:30. Primul consult s-a realizat la 8:17, cand "s-a instituit tratament cu ser fiziologic".A urmat la 10 un consult pentru boli interne si alte analize si la 11 consultul cardiologic, moment in care "pacienta era stabila". S-a solicitat "inca un set de analize tintite", a mai spus directorul medical, precum si un examen computer toracic nativ, timp in care pacienta a primit tratament antihipertensiv.In plus, la 18:30 pacienta fusese reevaluata de medicul urgentist, a mai punctat dr. Obada.Rezultatulcand pacienta a fost din nou "reevaluata de medicul urgentist", care a constatat ca este vorba despre un hidroplenumotorax si s-a solicitat consultul chirurgului.", incheie directorul medical.Intrebat de jurnalisti daca pacienta putea fi salvata, managerul spitalului a raspuns: "Intram in amanunte pe care la ora actuala nu avem de unde sa le stim, le vom clarifica atunci cand va fi gata necropsia".De altfel, reprezentantii spitalului au precizat ca ", a fost o decompensare".O alta precizare a fost facuta cu privire la scaunul pe care a asteptat bolnava timp de 16 ore, reprezentantii spitalului sustinand ca aceasta "a stat pe targa in Urgenta si apoi in salonul de asteptare", scaunul avand insa "un sistem cu care se poate face targa, nu e scaunul obisnuit".Cei doi medici au confirmat ca exista camere de supraveghere in spital si ca "politia a fost in UPU ca sa poata sa vada" ce s-a intamplat."Ancheta e mai mult decat necesara, e facuta de politie, cu", au mai precizat reprezentantii spitalului, subliniind inca o data ca starea femeii a fost tot timpul echilibrata, pana cand s-a produs decesul. Politia a dechis dosar pentru ucidere din culpa in cazul femeii care a asteptat sambata 16 ore sa fie tratata de medici, dar a murit pe scaun in asteptarea lor. La acelasi spital, in urma cu aproape o saptamana un tata disperat a amenintat cadrele medicale cu pistolul pentru ca fiica sa se simtea foarte rau si nu se ocupa nimeni de ea