Daruieste viata mai face un spital: Pintea ne-a zis "faceti, faceti, nu ma intereseaza!" Politicienilor li s-a facut frica de noi

Firea a promis si nu a dat niciun ban Spitalului Marie Curie, Pintea spune ca nu e eficient sa cumpere aparate de radioterapie

Ziare.

com

Cele doua au facut anuntul intr-o conferinta de presa pe care au sustinut-o ca raspuns la atacurile Gabrielei Firea si Sorinei Pintea. Amintim ca Daruieste Viata construieste din donatii primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania. Turnarea fundatiei a inceput in luna iunie 2018, in curtea Spitalului Marie Curie din Bucuresti, iar la inceputul anului 2019 constructia era deja la nivelul etajului 2, acum fiind gata toate cele 6 etaje."Am fost invizibili, dar impreuna am devenit invincibili si, de aceea, suntem acum tinta unui atac al politicienilor. Sunt in umbra noastra copiii bolnavi de cancer, parintii lor care ne-au dat mesaje de sustinere zilele acestea. Si nu doar ca suntem invincibili si politicienilor li s-a facut frica de noi, dar noi avem si o agenda secreta. La atacul acesta raspunsul nostru e aceasta agenda secreta.Muncim de cateva luni de zile alaturi de medicii si managerii spitalului la un masterplan. Vrem sa facem din Marie Curie un spital la standarde europene. Nu poti face medicina de secolul 21 pe o infrastructura din secolul trecut. Acest masterplan consta in refacerea de la zero a spitalului Marie Curie.Ne-a venit ideea discutand cu medicii. Am stat si am discutat ce putem face pentru ca toti copiii care ajung in spital au nevoie de conditii. Nu doar cancerul ucide, si infectiile nosocomiale", a spus Carmen Uscatu.Ea a precizat ca, in urma cu un an, Primaria Capitalei promisese 13 milioane de euro pentru consolidarea spitalului, insa nu a dat, de fapt, niciun ban: "Astazi suntem la un an distanta si niciun fir de praf nu s-a miscat din actuala cladire a spitalului. Stand cu medicii la masa, ne-am dat seama ca ei nu-si pot opri activitatea, nu-si pot injumatati sectiile, si a reiesit nevoia de a construi inca o cladire.Asa ca da, noi facem un spital, refacem un spital. Spitalul Marie Curie, care a fost donat de statul polonez, statul roman nu a facut mare lucru".Intrebata de jurnalisti daca au informat-o si pe Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, Carmen Uscatu a raspuns afirmativ."Am reusit sa strecor in discutie aceasta veste, catre doamna ministru, a zis 'faceti, faceti, nu ma intereseaza'", a relatat Uscatu.Cele doua au transmis autoritatilor ca "daca isi propun vreodata sa sprijine acest proiect am vrea sa o faca legal, sa se consulte cu noi, ca noi facem acest masterplan, orice lucru il vor face trebuie sa-l integreze in acest masterplan".Testul pentru autoritati, zic cele doua initiatoare, va fi la anul, cand se va ajunge la partea de obtinere a autorizatilor: "Aici vom vedea daca autoritatile vor respecta legea si nu vor incerca sa ne puna bete in roate. La anul, vom vedea clar care e pozitia dnei primar".Revenind la cladirea care este deja ridicata in curtea spitalului Marie Curie, fondatoarele Daruieste Viata au dezvaluit ca ministrul Pintea, desi a promis ca va cumpara, prin programul cu Banca Mondiala, cel putin un aparat de radioterapie, acum s-a razgandit pe motiv ca nu ar fi eficient, pentru ca nu sunt destui pacienti in nevoie."Am fost la dna ministru Pintea imediat dupa ce s-a instalat, ne-a promis ca ne introduce in proiectul cu Banca Mondiala de dotare cu aparate de radioterapie. Un aparat costa in jur de 3 milioane de euro, sunt 2 buncare, deci e nevoie de doua aparate.Dna ministru ne-a promis ca va asigura macar unul. Acum ne-a spus ca nu o va face, ca nu e eficient, nu sunt destui copii bolnavi de cancer", a sustinut Oana Gheorghiu."Dna ministru nu intelege absolut nimic din ce facem noi, primul repros a fost ca am strans banii in Asociatia Daruieste Viata si ca nu i-am donat spitalului pentru a face licitatii. Statul roman nu de banii nostri are nevoie, ci de oameni competenti, ca au suficienti bani ca sa construiasca spitale. Asta e frica lor cea mai mare: ca noi le aratam ca se poate, ca vom seta niste standarde de cost", a spus si Carmen Uscatu.Oana Gheorghiu a reiterat si amenintarile primite de la Sorina Pintea saptamana trecuta: "Pe langa faptul ca am fost certate, am fost amenintate direct. Cu Parchet, cu plangere penala, cu Curtea de Conturi, nu mai stiu cate institutii a insiruit dna ministru".