Directia de Sanatate Publica a inchis o clinica medicala din Bucuresti, iar la alte trei le-a suspendat activitatea

nerespectarea structurii spatial functionale;

prezentarea documentelor medicale pentru consultatiile medicale efectuate de Matteo Politi, fara documente care sa certifice calitatea de medic;

nu se asigura dotarea minima obligatorie pentru Cabinetul de Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reparatorie;

nerespectarea ritmului de evacuare a deseurilor medicale periculoase;

identificarea de produse medicamentoase cu termen de valabilitate depasit.

lipsa din dotarea unitatiilor a produselor biocide specifice dezinfectiei miinilor personalului si instrumentarului;

lipsa dispozitivului de termosudare a ambalajelor hartie-plastic;

lipsa evidentei activitatii de sterilizare si a personalului calificat pentru aceasta activitate;

neefectuarea verificarii tehnice a aparaturii de sterilizare;

existenta materialelor sanitare si a produselor medicamentoase cu termen de valabilitate expirat.

lipsa grafice zilnice orare cu operatiunile de curatenie/dezinfectie efectuate pentru fiecare incapere si intre interventii.

nerespectarea structurii autorizate (sala recoltari probe biologice a fost transformata in depozit, lipsa vestiar/garderoba pacienti);

nerespectarea de catre personal a precautiunilor universale, protocoalele si procedurile de lucru;

identificarea in sala de operatii de instrumentar si material moale nesterile (cu termen de valabilitate depasit) .

"Conform raportului preliminar, inspectorii DSPMB au decis inchiderea uneia dintre aceste clinici medicale, au emis decizii de suspendare a activitatii pentru alte 3 clinici medicale si au aplicat sanctini contraventionale in valoare de 72.200 de lei", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis luniMai mult, inspectorii sanitari au constatat ca, in cazul a doua dintre adresele la care figurau clinici medicale, nu se desfasura activitate medicala, una dintre unitati fiind in reamenajare, iar in cadrul celeilalte desfasurandu-se activitati de import-export (comert cu ridicata de produse farmaceutice).Iata cateva dintre neregulile gasite de inspectori in clinicile private din Bucuresti:La data controlului, intr-una dintre clinici nu s-a putut face dovada autorizatiei sanitare de functionare, nu era asigurat grupul sanitar pentru personal si nici iluminatul natural, adauga MS.In cazul clinicii inchise, aceasta continua sa acorde consultatii medicale, desi era vizata de o decizie de suspendare a activitatii emisa in septembrie 2018.In perioada urmatoare, inspectorii sanitari vor continua verificarile si la alte unitati de acest tip.Intre timp, falsul chirurg italian ramane in arest B.B.