Directia de Sanatate Publica face control la spitalul din Timisoara unde saloanele sunt mizerabile si pline de mucegai

Ziare.

com

Rezultatele verificarilor vor fi transmise Ministerului Sanatatii."O echipa de la DSP a inceput un control la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. Verifica exact aspectele semnalate in urma aparitiei imaginilor de pe Internet. In urma verificarilor se va face o comunicare catre Ministerul Sanatatii, cu rezultatele controlului", a declarat Dana Spac, purtatorul de cuvant al DSP Timis. Imagini cu un salon unde erau internati pacienti ai Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, in care se puteau observa pereti scorojiti, cearsafuri agatate pe ferestre, mobilier ruginit si asternuturi invechite , au fost postate pe Internet si au devenit virale.Managerul unitatii medicale, Voichita Lazureanu, precum si primarul Nicolae Robu au declarat ca unitatea medicala se afla in reparatii si ca in mod normal in salonul fotografiat nu ar fi trebuit sa fie cazati pacienti, deoarece salonul se afla in santier, insa acest lucru s-a intamplat, totusi, din lipsa de spatiu.