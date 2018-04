Directorul Agentiei de Transplant a aflat de transplantul pulmonar in urma cu doua zile

Ziare.

Deac a precizat ca in prezent in Romania exista 36 de pacienti care au nevoie de transplant de plaman. "Fara donatori nu exista transplant", a subliniat Radu Deac, adaugand ca un donator de organe poate salva cinci sau sase vieti."Pentru noi este important ca dupa seria de transplanturi incepute in 1999, transplant de ficat, de inima, de rinichi si celelalte tesuturi, piele, os, valve cardiace, medicina de transplant din Romania s-a imbogatit cu aceasta noua procedura", a spus Radu Deac, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa realizarea primului transplant de plaman facut in Romania miercuri, la Spitalul Sf. Maria.El a precizat ca a aflat despre aceasta operatie in urma cu doua zile, cand au inceput pregatirile si nu a dorit sa dea alte detalii.Intrebat daca acum, ca a avut loc primul transplant de plaman in Romania, ceilalti pacienti care au fost deja transplantanti vor mai putea fi tratati la Viena, presedintele ANT a spus ca aceasta informatie este doar un zvon."Asistam la persoane care nu au competenta, nu sunt din domeniu, nu au competenta sa aprecieze fenomene din acest domeniu si totusi o fac, in dauna starii psihice care asteapta transplantul. Legea permite, nu este vorba de asa ceva. In costul platit de Ministerul Sanatatii au fost incluse si deplasarile si revenirile la control. Sunt zvonuri care nu trebuie luate in considerare. Mi-e greu sa combat toate zvonurile care apar in Romania. Exista medici specializati in Romania pentru recuperarea postoperatorie", a spus Radu Deac, precizand ca inclusiv pentru barbatul operat miercuri "se vor gasi solutii".Medicii de la Spitalul Sfanta Maria au facut miercuri primul transplant pulmonar din Romania, donatorul fiind un barbat de 46 de ani care intrase in moarte cerebrala. Pacientul, un iesean de 37 de ani care in ultimii trei ani a trait conectat la aparatul de oxigen, a depus in 2015 o cerere pentru transplant in strainatate la clinici din strainatate, dar singura care a raspuns a fost AKH Viena, care l-a refuzat pentru ca pe lista de transplant mai erau patru romani.