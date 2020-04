Directorul medical al Spitalului Judetean Suceava se intoarce joi la serviciu

Ziare.

Directorul medical al Spitalului Judetean Suceava, Mircea Macovei, a fost unul dintre medicii infectati cu COVID-19. Acesta a fost retestat, iar rezultatul a fost negativ."Maine (joi-n.r.) vine la munca si directorul medical Mircea Macovei, a fost retestat si e negativ. Din fericire, a scapat de boala. Dansul nu a fost suspendat, este director medical, vine.Impreuna cu cel care a fost imputernicit in perioada asta vor avea o perioada in care isi predau ce s-a facut, la ce nivel am ajuns de solutionare a problemelor legate de criza aceasta. Dupa care, cel care a venit in misiune va pleca inapoi la unitatea lui", a declarat, pentru Mediafax, Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Potrivit acestuia, la serviciu s-a intors deja si directoarea de ingrijiri medicale a Spitalului Judetean Suceava."Acum avem o schema foarte clara, putem sa asiguram personal acolo unde apar brese, unde e vorba de suprasolicitare. Incepe usor usor sa functioneze totul chiar si in aceste conditii de criza, in spital, sa se faca fata la suprasolicitari", a explicat secretarul de stat.Ionel Oprea a anuntat si ca de joi va functiona si instalatia de oxigen a unitatii medicale.