Directorul medical de la Universitar, demis dupa ce a refuzat testari si n-a dat echipamente medicilor

Potrivit unor surse, directorul medical al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Dorin Ionescu, a fost demis, in urma verificarilor pe care Corpul de Control al Ministerului Sanatatii le-a facut la unitatea medicala.Potrivit Libertatea, personalul Sectiei Nefrologie a acuzat directoul medical ca nu le-a oferit ecipamente de protectie, fiind pusi in pericol de infectare cu noul coronavirus.De asemenea, directorul medical s-ar fi opus testarii unui pacient cu simptome de coronavirus, adus de la Clinica de dializa Diaverum.Medicul Dorin Ionescu va activa in continuare in cadrul spitalului, pe sectia Nefrologie.In 22 martie, managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Adriana Nica, a fost suspendat din functie pentru deficiente de management si pentru ca nu a decis masurile necesare si suficiente pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus in randul pacientilor si al personalului medical.