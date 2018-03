Doamnele Firea si Dancila fac spital. In ritmul asta avem nevoie mai degraba de Cimitir Metropolitan

Cine cu cine a batut palma

Boii inaintea carului

Hai sa facem Metropolitan in Voluntari!

Fenomenul este aproape inexplicabil, intrucat despre medici se stie ca au plecat prin Europa, terapeutii la fel, asistentele, plus infimierele, si ele, dar paturile n-au plecat nicaieri. Paturile sunt mai neclintite ca oricand si nu emigreaza niciodata.Ca urmare, logica imi spune ca, dupa imputinarea personalului medical, s-au inmultit paturile libere si nu s-au redus. Atunci, pentru ce construim Spitalul Metropolian ? N-ar fi mai intelept si mai economic sa reamenajam spitalele existente, sa restauram spatiile, sa completam dotarile, sa starpim insectele si rozatoarele, sa le asiguram cu personal suficient, cu aparatura si medicamente, iar dupa aceea - daca tot nu ne descurcam - sa investim in noi constructii?In opinia mea, dna Firea si dna Dancila au gandit ca: daca starpim sobolani, nu ne aplauda nimeni, dar daca inaltam un ditamai edificiul, ne aplauda toti.De ce sa nu ne facem celebri cu un spital pe cinste, dupa ce ne stie lumea toata cu cel mai mare Parlament de pe glob, cea mai mare catedrala din regiune si cele mai rasunatoare clopote, singurele din toata Europa cu chipul Prea Fericitului pe ele Cu mintea mea ingusta, nu inteleg cum de ne lansam sa construim faraonic, in timp ce inflatia ne doare in buzunare , medicamentele se scumpesc non stop, populatia sta nevaccinata, mortalitatea e in crestere, iar gripa face ravagii Astea, cu mortalitatea si cu gripa, imi sugereaza ca nu de un Spital Metropolitan ne arde noua buza acum, ci mai curand de un Cimitir Metropolitan, stiind ca in cele existente nu te ingroapa nimeni pana nu pui spaga la bataie.Dar n-o sa fiu eu omul care sa se opuna unei marete realizari, cu care primarul general spera sa infrumuseteze capitala bolnava de gripa si sa castige inca un rand de alegeri, daca obtine un teren intr-un loc convenabil.Iar locul, dupa cate inteleg, n-a rezultat dintr-un studiu de specialitate gandit de experti, o expertiza facuta de arhitecti, o cercetare a unor incontestabili consultanti. Locul l-a ales dna primar general, dupa ce nu s-a inteles cu un premier, a fost refuzata de alt premier, si in final a batut palma cu dna Viorica-Vasilica in baza principiului: "intre noi, femeile".Sa ma iertati, dar, in optica mea, toata daravela cu spitalul au pornit-o niste ageamii, in stil politicianist si chiar electoral. Au pus boii inaintea carului. Specialistii si expertii n-ar fi pornit-o cu terenul inainte sa aiba un studiu de fezabilitate, unul de impact, unul de oportunitate si poate altele.Intreb retoric: cine a stabilit ca bucurestenilor - ma rog, metropolitanilor - le lipsesc 2.000 de paturi si nu 1.999 sau 2.001?Cine a stabilit ca amplasamentul optim pentru un asemenea edificiu este exact la limita dintre localitatile Pipera si Voluntari, adiacente Capitalei?Cine ne garanteaza ca, pentru noul spital, care ar putea fi gata dupa 3 ani, cum sustine doamna Firea, sau dupa 20 de ani cum presupune Guvernul, vom gasi suficienti medici, terapeuti, asistente, infirmiere si tot ce mai trebuie, gata sa se apuce de treaba?Noi, in 20 de ani, n-am reusit sa construim autostrada Transilvania, asa cum ne laudam in anii '90, nici autostrada "coridorul 4", la care s-a inhamat in repetate randuri PSD, n-am reusit sa inauguram inca o linie de metrou (macar!), pe langa cele trei pe care Ceausescu le facuse in vreo zece ani. N-am reusit decat sa abandonam lucrarile incepute la canalul Bucuresti-Dunare si ne inchipuim ca, daca isi incordeaza dna Firea muschii, vom inalta un mega-spital in trei ani? In opinia mea, nici doamna Firea, nici doamna Dancila nu sunt persoanele cele mai competente sa hotarasca din condei nevoia giga-spitalului si amplasarea lui. S-a inceput prost cu cautarea terenului. S-a continuat si mai prost cu gasirea lui.Orice om ar incepe cu un studiu serios. De fezabilitate, de prefezabilitate, de impact, de preimpact, oportunitate, de ce vreti, dar studiu sa fie. Unul elaborat de experti cunoscuti, nu de alesi politic, in totala necunostinta de cauza. Studiul ar putea raspunde la cateva intrebari elementare, la care doamna Firea a raspuns cam in stilul folosit cand eram student: din burta.- Este oportuna dotarea Capitalei cu un spital metropolitan, in conditiile gravelor deficiente de personal medical in care ne aflam?- Daca este oportuna, in ce zona ar trebui amplasat acest spital? Ce argumente pledeaza pentru Voluntari, Baneasa, pentru Chiajna, Bragadiru, pentru capatul autostrazii Soarelui, sau chiar in centru?- Cate paturi s-ar impune in acel spital si ce specialitati ar fi indicate?- Care ar fi impactul unui astfel de edificiu din punct de vedere medical, social, urbanistic, economic, profesional, stiintific, didactic-universitar?- La cat se estimeaza durata constructiei spitalului si care ar putea fi perioada de rodare si acomodare, pana la functionarea la parametrii proiectati?- Care va fi mecanismul de verificare si control cu privire la realizarea lucrarilor (de calitate si in termen), punerea in functiune a obiectivului de investitii, atingerea parametrilor proiectati, verificarea in timp a functionarii la acei perametri?La nimic din toate acestea nu pare sa se fi gandit dna Firea, iar dna Dancila, cu atat mai putin. Iar daca lucrurile sunt cu adevarat negandite, atunci chiar ma intreb, ca la inceputul celor de fata: un Spital Metropolitan ne trebuie, acolo unde nu sunt destui medici, sau un Cimitir Metropolitan, acolo unde sunt morti din belsug?