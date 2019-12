Doar 14% din populatia lumii are acces la ingrijiri paliative de calitate

Ziare.

com

Cercetatorii au descoperit ca peste jumatate din populatia lumii, in special din tarile cu venituri reduse si medii, are acces foarte redus sau inexistent la ingrijiri paliative.Studiul, condus de Universitatea din Glasgow, Scotia, evidentiaza faptul ca serviciile de ingrijiri paliative raman in urma nevoii din ce in ce mai mari de ingrijiri specializate ce pot ameliora suferinta la sfarsitul vietii.Potrivit estimarilor, suferintele asociate problemelor grave de sanatate ce pot fi ameliorate prin ingrijiri paliative vor creste cu 87% pana in 2060. Ca urmare, cercetatorii fac apel la o revizuire majora a politicilor globale de promovare a serviciilor de ingrijiri paliative.In urma studiului s-a constatat ca doar 30 din 198 de tari analizate pun la dispozitie ingrijiri paliative de nivel inalt, deplin integrate in sistemul de sanatate si servicii sociale, acoperind doar 14% din populatia la nivel global."Aceasta este cea mai robusta analiza efectuata pana in prezent asupra nivelului de dezvoltare a ingrijirii paliative in aproape toate tarile lumii", a declarat profesorul David Clark de la Universitatea din Glasgow."Clasificam fiecare tara in unul dintre cele sase niveluri de dezvoltare, demonstram cate tari se afla in prezent la fiecare dintre aceste niveluri si, de asemenea, le localizam pe harta in raport cu proportiile populatiei la nivel mondial din fiecare categorie, dezvaluind ca jumatate din populatia globala are acces redus la ingrijiri paliative specializate", a adaugat Clark.Cercetarea a concluzionat ca ingrijirile paliative de nivel inalt sunt concentrate in tarile europene.Doctor Stephen Connor, colaborator al studiului si director executiv al Aliantei Mondiale pentru Ingrijiri Paliative si Hospice a declarat ca "Rezolutia Adunarii Mondiale a Sanatatii din 2014 care solicita consolidarea ingrijirii paliative in toate tarile nu este realizata", subliniind faptul ca "milioane de pacienti si familii sufera inutil din cauza progresului lent in dezvoltarea ingrijirii paliative la nivel global".