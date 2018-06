Donatorii de sange nu vor mai primi niciun fel de recompensa

Ziare.

com

Majoritatea tarilor UE aplica deja normele conform carora donarea de sange este un gest facut de buna voie si nu de nevoie. Astfel, daca sunt oferite recompense de orice fel, oamenii pot dona doar pentru ca au nevoie de respectivele bunuri sau servicii.Insa daca in tarile europene cultura donarii de sange este larg raspandita, Romania sta foarte prost la acest capitol. Potrivit datelor prezentate de Digi24, nici 2% dintre adultii din Romania nu sunt donatori, in timp ce in Austria 66% dintre adulti fac acest gest.Sursa citata arata ca in Bucuresti anul trecut au donat sange doar 50.000 de oameni, iar medicii spun ca ar avea nevoie de o cantitate dubla de sange.7 tichete de masa de masa a cate 9,57 lei fiecare- o zi libera de la locul de munca sau de la scoala/facultate- abonament de o luna cu reducere de 50% pentru transportul in comunIn prezent, donatorii romani primesc tichete de masa de 63 de lei, o zi libera de la locul de munca sau de la scoala/facultate sau abonament de o luna cu reducere de 50% pentru transportul in comun, iar cei care sunt donatori regulati primesc si alte beneficii, cum ar fi acces gratuit la anumite evenimente.In campania de incurajare a romanilor sa doneze sange au intrat chiar si organizatorii de evenimente, astfel ca cei care doneaza pot merge gratis la Untold sau Neversea A.S.