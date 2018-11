Doru Pana (Maternitatea Giulesti), despre bebelusii cu stafilococ auriu: Parintii sa caute dreptatea cand exista ceva clar

Ziare.

com

"Este optiunea fiecaruia sa dea in judecata. Sincer, nu prea vad pentru ce ar putea sa dea in judecata, dar este optiunea fiecaruia. Numai ca. Ei, daca vor da in judecata personalul tot timpul, personalul va pleca in strainatate unde este aparat de legi. Legea in Romania nu apara personalul medical, are doar obligatii. Nu exista dreptul personalului medical, ci numai dreptul pacientului. Omul acela, chiar daca nu este vinovat, si a fost reclamat, este dus la Colegiul Medicilor, la Procuratura, Ministerul Sanatatii. (...) Parintii trebuie sa-si caute dreptatea in momentul in care exista ceva clar. In momentul in care avem dovada certa", a declarat Doru Pana, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" (Maternitatea Giulesti).Medicul a mai spus ca au fost programate pentru operatie, pentru saptamana viitoare, 80 de persoane."Nu stiu sa va spun cate mamici erau programate sa nasca, pot sa va spun ca pe programarile de operatii pe care le avem pentru saptamana viitoare sunt 80 de persoane care trebuiau operate. (...) Acest risc exista permanent (de infectie, n.red.) . S-au luat masuri in principiu - la fiecare bebelus sa fie atent, sa se spele pe maini personalul, copilasul sa fie schimbat, inainte de alaptat, dupa alaptat sa fie spalat. Este in momentul acesta un overreacting in care se spala de trei ori sa puna mana pe el o data", a mai spus Pana.Purtatorul de cuvant al Maternitatii a mai spus caPrecizarile vin dupa ce Directia de Sanatate Publica Bucuresti a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sarbu" Bucuresti sa sisteze internarile incepand de vineri, anunta Ministerul Sanatatii."Conducerea DSPMB considera necesare instituirea unor masuri mai severe de combatere si limitare a infectiei cu Stafilococ Auriu MRSA. Astfel,", transmite Ministerul Sanatatii.Pe masura ce spatiile vor fi eliberate prin externarea pacientilor, acestea vor fi inchise si se vor aplica procedurile de curatenie si dezinfectie terminala, urmate de efectuarea probelor de autocontrol.pana cand va finaliza tratamentul specific si probele de recontrol ale exudatelor nazale vor fi negative. Se va efectua exudatul nazal pentru intreg personalul unitatii sanitare, precum si pentru toti pacientii internati in unitatea sanitara. In cazul rezultatelor pozitive pentru pacientii internati vor fi consemnate in biletul de externare inclusiv in scrisoarea medicala catre medicul de familie in vederea instituirii tratamentului adecvat", potrivit sursei citate.Reprezentantii Maternitatii Giulesti spun ca nu au probe ca bacteria stafilococ auriu, depistata in cazul a 12 bebelusi nascuti la unitatea spitaliceasca, provine din cadrul spitalului, precizand ca cei 11 angajatii depistati cu infectia respectiva urmeaza tratament si activeaza in continuare.