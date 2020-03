Dosar penal la Spitalul din Filiasi, dupa ce un barbat cu coronavirus a fost internat la Urgente

LIVE

In urma incidentului, 23 de cadre medicale sunt izolate la domiciliu, iar sectia de primiri urgente a fost inchisa.Parchetul de pe langa Judecatoria Filiasi a inregistrat, vineri, un dosar penal pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, fapte prevazute si pedepsite de art. 297 si art. 352 din Codul Penal."Astfel, la data de 19.03.2020, organele de cercetare penala din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in perioada 15-19.03.2020, functionari publici cu functie de conducere din cadrul Spitalului Filisanilor si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prin neluarea masurilor legale privind prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase, fapt ce a avut ca urmare raspandirea de catre un pacient a infectiei COVID-19", se arata intr-un comunicat al Parchetului.Conform sursei citate, prin gestionarea in mod defectuos a situatiei create, 23 de cadre medicale din cadrul unitatii spitalicesti au fost izolate la domiciliu, Sectia primiri-urgente a Spitalului Filisanilor fiind inchisa.Activitatea Compartimentului de Primiri Urgente al Spitalului din Filiasi a fost suspendata, dupa ce un pacient care s-a prezentat la consult a fost confirmat cu coronavirus. S-au prelevat probe de la 23 cadre medicale si personal, care vor sta in izolare la domiciliu pentru 14 zile."Un pacient al Compartimentului de Primiri Urgente al Spitalului Filiesenilor, in varsta de 67 ani, a fost transferat in cursul serii de 18.03.2020 la Spitalul Clinic de Boli lnfectioase si Pneumoftiziologie 'Victor Babes' Craiova in urma confirmarii testului pentru COVID-19.Imediat a fost declansata ancheta epidemiologica si s-a stabilit ca acesta a stat internat in Compartimentul pentru Primiri Urgente, pe circuitul special amenajat pentru aceste situatii", a transmis, miercuri seara, Prefectura Dolj.Sursa citata a precizat ca au fost prelevate 23 de probe de la cadre medicale si personal CPU al Spitalului Filiesenilor, urmand ca acestea sa stea in izolare la domiciliu pentru 14 zile."Prin urmare, activitatea Compartimentului pentru Primiri Urgente va fi suspendata in aceasta perioada, iar in cursul serii a fost efectuata dezinfectia intregului spatiu in care functioneaza acest compartiment", a mai transmis Prefectura Dolj.Barbatul respectiv este internat in stare grava la Craiova, el suferind de o boala incurabila.