Doua cadre medicale de la Spitalul Universitar, de 9 zile in greva foamei: Ramanem aici pana crapam!

Mariana Luceanu a declarat pentruca pana in momentul de fata nu a stat nimeni de vorba cu ei, nici din conducerea spitalului, nici din conducerea Ministerului Sanatatii.Mai grav este faptul ca cei doi protesteaza chiar in curtea SUUB si spun ca managerul spitalului, Adriana Nica, desi trece in fiecare dimineata pe langa ei, nu s-a oprit niciodata sa stea de vorba."A noua zi de greva. Situatia este la fel. Nu a stat nimeni de vorba cu noi. Din conducere nimeni, din minister nimeni. Trec pe langa noi in fiecare dimineata si ne saluta. Si la venire si la plecare, atat doctorul Oprescu, cat si Adriana Nica.Ei cred ca noi suntem doi nebuni, care am denigrat spitalul, care am calomniat spitalul, dar spitalul cade pe noi. Ne ignora crezand ca poate renuntam. Dar noi nu renuntam", ne-a declarat Mariana Luceanu.Astfel, cele doua cadre medicale sunt decise sa nu renunte la greva foamei si afirma ca raman in curtea spitalului "pana crapam"."Deocamdata suntem in limite normale, stabil hemodinamic si respirator, ambii, si eu si colegul meu. Noi ramanem aici pana crapam. Daca asta trebuie sa facem, asta facem", ne-a spus asistentul anestezist Mariana Luceanu.La randul sau, asistentul medical Daniel Simion i-a scris presedintelui Klaus Iohannis intrebandu-l daca Sanatatea mai este un obiectiv de siguranta nationala."Buna ziua! Ma numesc Simion Daniel Petrica, sunt de 9 zile in Greva Foamei in fata Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Pana la aceasta ora, nimeni nu a vorbit cu noi. Am semnalat acest caz prin intermediul media. Oare Sanatatea nu mai este un obiectiv de siguranta nationala? Oare presedintele Romaniei nu are nimic de spus? Va rog sa ne ajutati, ceea ce se va descoperi in urma unui control va va ului", i-a transmis Daniel Simion sefului statului. Scandalul a izbucnit saptamana trecuta dupa ce angajatii spitalului Universitar Bucuresti au fost pusi sa aleaga de bunavoie intre sporuri si voucherele de vacanta, cu toate ca au dreptul legal la amandoua.Scandalizati de presiunile care s-au facut asupra lor, mai multi asistenti si infirmiere au iesit in curtea spitalului la proteste spontane.Totodata, pe Internet au aparut imagini compromitatoare pentru ideea de igiena in SUUB, iar protestatarii au facut dezvaluiri cutremuratoare in legatura cu conditiile in care sunt obligati sa lucreze si pe care le suporta unii pacienti tratati in acest spital.In replica, managerul Adriana Nica a sustinut ca acuzatiile sunt imposibil de dovedit, iar ulterior si-a nuantat declaratia afirmand ca ele nu sunt reale.