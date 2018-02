Doua infirmiere de la Spitalul de Urgenta Bistrita, prinse ca furau bananele pacientilor

Ziare.

Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud, Gabriel Lazany, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca doua infirmiere, angajate ale institutiei, sunt cercetate disciplinar dupa ce au fost prinse furand din fructele destinate bolnavilor si urmeaza sa le fie desfacut contractul de munca.Incidentul a avut loc zilele trecute, dupa ce conducerea spitalului a decis sa introduca in alimentatia bolnavilor internati si fructe la masa de pranz."Am introdus, la recomandarea medicilor, la micul dejun kefirul si deocamdata, de doua ori pe saptamana, fructe la masa de pranz a pacientilor.Ne confruntam si cu un fapt neplacut, anumite persoane, angajate ale spitalului, au fost prinse sustragand din hrana destinata pacientului. Am dispus intrarea lor in comisia de disciplina cu propunerea de desfacere a contractului de munca. Este vorba de infirmiere care participa la distributia hranei.In urma unui control au fost gasite in dulapul personal al lor. Este din punctul meu de vedere un lucru inacceptabil. Nu vom accepta asa ceva, facem controale permanente", a spus managerul spitalului.Cele doua persoane cercetate sunt angajate pe post de infirmiere in sectiile de ORL si Urologie ale Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud.