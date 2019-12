Doua persoane au fost retinute in dosarul privind decontarile ilegale de la Spitalul Judetean Ilfov

Ziare.

Potrivit unor surse din ancheta, citate de Mediafax, au fost retinuti medicul Dorin Bejan si Lucretia Chivu (angajata de la registratura)."Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore un barbat si o femeie cu varste de 47 de ani si, respectiv, 56 de ani. Cele doua persoane vor fi prezentate astazi magistratilor cu propuneri legale. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual, delapidare si frauda informatica si in vederea stabilirii intregului prejudiciu cauzat", informeaza Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Potrivit Politiei Capitalei, cercetarile s-au declansat in urma cu doua luni , atunci cand politistii s-au sesizat cu privire la faptul ca angajati ai spitalului ar fi intocmit documente medicale fictive pentru pacienti, iar serviciile le-ar fi decontat ulterior la o casa de asigurari de sanatate, sumele de bani fiind insusite de persoanele banuite.Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigatii Criminale sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 2, sub aspectul savarsirii infractiunilor de frauda informatica, delapidare si fals intelectual.In acest caz, Ministerul Sanatatii a solicitat conducerii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) demararea, in regim de urgenta, a unei verificari a tuturor decontarilor facute catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov.