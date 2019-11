Doua spitale din Bucuresti au stat 3 zile fara apa si caldura. Primaria spune ca s-a inlocuit o conducta veche

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri seara, de Primaria Capitalei, "RADET a inceput in acest an cel mai amplu program de reparatii, modernizari si inlocuiri de subansamble tehnice, dupa o perioada de zeci de ani fara investitii in sistemul de termoficare, iar in planul de lucrari prioritare au fost introduse zonele care au creat probleme in sezonul anterior de incalzire, dar au fost dispuse lucrari si in zone cu risc ridicat de producere a unor avarii, precum zona Bulevardului Constantin Brancoveanu"."Lucrarea a presupus inlocuirea unor portiuni de conducta cu o vechime de peste 50 de ani. Subliniem faptul ca efectuarea acestor lucrari a fost decisa pentru a putea preintampina eventualele avarii si a presupus inlocuirea unor portiuni de conducta din magistrala Berceni - DN800 care alimenteaza si spitalele Spitalul Marie Curie si Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robanescu", arata Primaria Capitalei, in comunicat.Reprezentantii Primariei precizeaza ca lucrarea a inceput in dimineata zilei de marti, cand au fost mobilizate echipe RADET din mai multe sectoare si a fost finalizata joi seara. Astfel, in cursul diminetii de vineri spitalul a beneficiat de apa calda si caldura."Este important de subliniat ca spitalul a fost anuntat, inainte de inceperea lucarilor, pentru a putea asigura sursa alternativa de incalzire, asa cum prevad normativele in vigoare", mai spun sursele citate.Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Curie si Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie Dr. Nicolae Robanescu, s-au confruntat timp de trei zile cu lipsa apei calde si a caldurii in saloanele in care pacienti sunt copii.Desi problema a fost remediata vineri dimineata, reprezentantii Ministerului Sanatatii au informat ca o echipa a ministerului, condusa de secretarul de stat Horatiu Moldovan se va deplasa imediat la unitatea sanitara Marie Curie pentru a verifica situatia.