DSP: Copilul care a murit la Pascani trebuia tratat intai in Urgente, nu in sectie

Ancheta Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi continua la Spitalul din Pascani, unde, in urma cu sase zile, un copil de 7 ani a murit. Potrivit primelor verificari facute de inspectorii DSP, spitalul nu a respectat un ordin al Ministerului Sanatatii."Deocamdata, nu prea a fost respectat un ordin al Ministerului Sanatatii, ordinul 1706/2006 privind organizarea compartimentelor de primiri a urgentelor, care spune ca pacientii adusi cu ambulanta trebuie vazuti in UPU si in CPU. Copilul a fost urcat pe sectie (n.r. sectia de Pediatrie). Acum avem inspectie acolo, sa vedem daca asa a fost si nu a fost respectat.Este un protocol la nivelul spitalului, dat de fostul manager, in care se spune ca toate cazurile pediatrice sunt urcate la sectia de pediatrie, cu exceptia stopului cardiorespirator, traumatismelor, politramatismelor, policontuziilor si comelor. Dar, cu protocolul asta noi nu suntem de acord pentru ca incalca ordinul Ministerului Sanatatii", a declarat Liviu Stafie, directorul DSP Iasi.Controlul Directiei de Sanatate Publica Iasi vizeaza modul in care au fost respectate procedurile, protocoalele si ordinele Ministerului Sanatatii.Un copil de 7 ani diagnosticat cu varicela a murit in spitalul din Pascani, iar tatal sau a acuzat ca, desi in stare grava, ambulanta nu s-a grabit, iar ajuns la spital, copilul a fost dus intr-o sala "fara aparate" si defibrilatorul a fost carat 5 etaje.Tatal copilului de 7 ani a spus ca acesta a fost diagnosticat de medicul de familie cu varicela. Dupa trei zile de tratament, copilul a inceput sa se simta rau. In mai putin de o ora, sustinea tatal sau, starea lui s-a inrautatit brusc. Atunci au decis sa cheme ambulanta, care insa a venit in regim normal, nu ca la o urgenta. De asemenea, tatal copilului a spus ca baiatul nu a fost tratat la urgente, ci a fost dus la Pediatrie, la etajul 5, unde "un domn foarte in varsta, cu o incompetenta, cu o nepasare totala, nu a preluat cazul cum trebuia".La randul sau, medicul care l-a tratat pe copil spune ca baiatul a fost adus prea tarziu la spital, iar tatal acestuia a facut scandal."Pot sa va zic doar ca a ajuns prea tarziu, s-a prezentat prea tarziu la spital. Varicela intra in discutie, dar ca o supozitie de diagnostic probabil a fost o varicela, probabil, nu sunt in posesia exacta a analizelor de la IML, ori o varicela hemoragica ori o purpura fulminans ori o meningococemie", a declarat medicul Vasile Vasiliu, cel care a tratat copilul.In acest caz, IPJ Iasi a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.